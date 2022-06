Les touristes peuvent arriver en nombre en Vendée, gendarmes, policiers et pompiers arrivent en renfort

C'est sous un grand ciel bleu qu'a été présenté le dispositif de sécurité estivale 2022 pour la Vendée. Présentation dans l'une des stations balnéaires phares du département : Saint-Jean-de-Monts. "On a 9.000 habitants l'hiver. 100 à 150.000 l'été", explique la maire Véronique Launay. Avec des aspects positifs, des touristes qui consomment sur place. Mais ça ne va pas sans s'accompagner d'incivilités, de tapages nocturnes, d'actes de vandalisme.

Alors, comme d'autres communes du littoral, Saint-Jean-de-Monts s'organise et renforce ses équipes de secouristes sur les plages, des policiers municipaux. Et elle peut compter sur des effectifs supplémentaires décidés par l'Etat. A Saint-Jean, ainsi, il y aura cinq policiers nageurs sauveteurs, des gendarmes mobiles et la Garde républicaine. Des renforts bienvenus et "suffisants, je dirais, si les mobiles restent", assure la maire. Elle se souvient que l'été dernier, les gendarmes mobiles avaient été rappelés à Paris certains week-ends en raison de manifestations anti-vaccin.

Des renforts plus nombreux que l'an passé car plus de touristes attendus

Sur l'ensemble du département, 137 gendarmes et 20 policiers viendront en renfort. C'est plus que l'an passé : on comptait alors 125 gendarmes et 16 policiers. Il faut dire que le littoral vendéen devrait attirer encore plus. "Les réservations sont très, très élevées, il y aura plus de monde", souligne le préfet Gérard Gavory.

Aux Sables-d'Olonne, autre grande station balnéaire de Vendée, le début de l'été 2021 avait été marqué par de nombreux débordements et l'envoi en urgence d'une unité de CRS. Cette fois-ci, elle est prévue. Soixante CRS présents du 8 juillet au 21 août. "Nos CRS vont travailler aux heures où il peut y avoir des violences urbaines (...) Il faut éviter, comme l'année dernière, la répétition de ces faits qui ne donne pas une bonne image de la situation en Vendée", poursuit le préfet.

Il annonce aussi un renfort des contrôles routiers. Autres points sur lesquels il y aura des contrôles : dans les restaurants, les bars, les commerces via les services de la concurrence et de la répression des fraudes, mais aussi via l'inspection du travail pour les emplois saisonniers. Car le risque terroriste est toujours présent, une trentaine de militaires de l'opération Sentinelle seront déployés aux Sables-d'Olonne et aux abords du Puy-du-Fou, le parc à thèmes très visité basé dans le bocage, aux Epesses.

Des contrôles en mer aussi

Sur l'eau aussi des opérations à la fois de prévention et de répression sont annoncées. "On a un développement de canoës, paddles, kayaks, tous ces engins qui maintenant sont gonflables, donc facilement transportables, mais le périmètre d'évolution est toujours le même", explique Ghislaine Blanquet, cheffe du service régulation des activités maritimes et portuaires à la DDTM, la direction départementale des territoires et de la mer. L'an passé, près de 140 opérations de contrôle liées aux loisirs nautiques ont été effectuées.

Côté pompiers, outre les quelque 2.800 pompiers volontaires et quelque 350 professionnels, le Sdis a recruté pour cet été 111 pompiers. "Et on a dimensionné notre centre de traitement de l'alerte pour pouvoir accueillir plus d'appels simultanément", fait savoir le contrôleur général Matthieu Mairesse, le nouveau patron des pompiers de Vendée. Les soldats du feu du département disposeront aussi de cinq véhicules supplémentaires. Si l'on évoque le risque lié à l'eau, l'an passé, les pompiers ont effectué 200 interventions pour des activités nautiques, dont 49 relatives à des noyades. Il y a eu 8 décès par noyade selon les pompiers en 2021.

La justice mobilisée également

Au Sables-d'Olonne, au tribunal, comme chaque été les magistrats s'attendent à des journées bien occupées dans les bureaux et les salles d'audience. "On sera vigilant sur les violences de voie publique avec parfois de gros préjudices corporels. La priorité, c'est d'interpeller les auteurs et de les identifier le plus rapidement possible puisque pour beaucoup d'entre eux ce sont des gens qui sont de l'extérieur. Deuxième priorité, les violences en direction des forces de l'ordre, les provocations gratuites, à l'image des violences urbaines que l'on avait eues l'année dernière au mois de juillet aux Sables avec une politique de déferrement systématique. Troisième point de vigilance, les petits ou moyens trafics de stupéfiants", détaille le procureur de la République Olivier Couvignou. Les magistrats sablais s'attendent à un été "dense" mais ils pourront compter sur l'aide de certains collègues de La Roche-sur-Yon sur une dizaine de jours cet été.