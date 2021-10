Les touristes plébiscitent les gîtes creusois pour les vacances de la Toussaint

Les enfants ont rangé leurs cartables pour deux semaines, et certains vont faire leur valise pour venir en Creuse. Les vacances de la Toussaint à la campagne ont la côte, surtout dans les gîtes de France. En Creuse, les réservations sont en hausse de 30% par rapport à 2019, c'est-à-dire avant la crise sanitaire.

Bernadette Pénard gère un gîte à Saint-Dizier-la-Tour et elle n'a plus de place : "Tout est pris jusqu'à la fin des vacances le 8 novembre. Depuis juillet, je n'ai pas arrêté ! La clientèle est essentiellement familiale pendant les vacances, sinon ce sont des couples." Marie-Claude le loue en ce moment, elle vient de Normandie et vient tous les ans en Creuse : "On aime le calme et la tranquillité, les petits chemins, les oiseaux… On se balade à pied, on fait du vélo."

Tous les gîtes creusois ne sont pas complets comme le sien : ils sont remplis environ à moitié pour la Toussaint, et à 40% en Haute-Vienne. Le plus gros boom du Limousin est en Corrèze avec un taux de remplissage de 74%.