Les touristes reviennent un peu... mais seront-ils là à Noël ?

Les touristes sont de retour dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, mais selon l'INSEE, ils sont moins nombreux qu'avant les attentats. Les professionnels les attendent aussi pour le Noël provençal, mais seront-ils convaincus ?

La courbe s'inverse, mais ce n'est pas encore le niveau d'avant les attentats de 2015 ! Les touristes refont leur apparition en Provence-Alpes-Côte d'Azur, selon l'INSEE, après quatre années noires : la crise aux Etats-Unis, sa propagation en France puis les attentats de Paris et St-Denis, et neuf mois plus tard, la promenade des Anglais à Nice.

Résultat, les Américains et les Asiatiques reviennent timidement. Au moment des attentats, 9% des touristes étrangers ont déserté la France. Seulement 2% sont revenus.

"2017, léger retour à la fréquentation" - Harald Pons, directeur de l'hôtel d'Angleterre

Le président du club hôtelier d'Avignon, Harald Pons, lui, estime la hausse à 10%, les Américains reviennent... Et comme tous les touristes, ils réservent via smartphone. 7 touristes sur 10 réservent ainsi.

"Tout le monde demande des prix" - Julien Olivier, commerçant

Mais ce n'est pas pour autant qu'ils dépensent ! "Les acheteurs discutent beaucoup les prix. Même les Américains, surtout les Chinois, les Italiens, les Espagnols.. finalement tout le monde demande des prix!", regrette Julien Olivier, qui vend des nappes rue de la Balance à Avignon, entre le pont St Bénézet et le Palais des papes, emplacement stratégiques sur le parcours des groupes de touristes.

Même constat que Marie-Pierre, qui tient Rouge Pivoine à quelques dizaines de mètres de là.

"Les gens ont moins d'argent qu'il y a trois ou quatre ans" - Marie-Pierre commerçante

Elle vend notamment du parfum et des torchons, et constate que les clients vont comparer ses prix à ceux des fabriquants qui vendent en ligne. Elle, ouvre en cette fin d'année à cause d'un "stock assez important", qu'elle espère bien liquider. Les touristes du mois d'août ont très peu acheté de souvenirs.

Noël en Provence ?

En Vaucluse, les professionnels communiquent sur la lavande en été... sur Noël en hiver (en attendant Cheval Passion). Noël, ses 13 desserts et ses crèches et santons. Les ateliers de santonniers de désemplissent pas.

Toute l'année, explique Sylvie Roverch, qui exerce avec son mari Guy à Bollène, mais surtout à partir de septembre, et évidemment en décembre : "Il y a des jours, je ne peux même pas peindre , c'est les uns après les autres dans l'atelier !"

"Il y a des jours, je ne peux même pas peindre !" -Sylvie Roverch, santonnière

Il faut innover pour vivre du tourisme en hiver à Avignon. Clément Demontis, jeune guide conférencier, a lancé l'an dernier ses visites thématiques sur Noël et les traditions provençales :"On fait des visites insolites d'Avignon, on cible sur les traditions provençales."

"Des visites insolites d'Avignon" - Clément Demontis, guide conférencier

Qui vient? "Des locaux", mais aussi des touristes français, qui cherchent une activité à faire pendant les fêtes... autre que le shopping.