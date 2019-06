Les touristes sous le charme du Vaucluse

Gordes, France

Le Vaucluse n'a plus à faire sa réputation auprès des touristes. C'est l'un des secteurs les plus importants sur le plan économique dans le département. Il rapporte 1 milliard de chiffre d'affaires. Justement les touristes, eux, ont profité du long week-end de Pentecôte qui a débuté samedi 8 juin et se termine ce lundi, pour y faire une petite escapade. Ce qui les séduit ? "Le calme dans les villages, la préservation des sites naturels et bien sûr la beauté des paysages", détaille Réjeanne, bretonne d'origine et de passage à Gordes.

Coraline, elle vient d'Annecy et a choisi, comme Réjeanne, de faire un saut dans cette commune vauclusienne. "On connaît bien le coin mais on a loué un camping-car pour découvrir le Vaucluse autrement cette fois-ci." Dans le village, les vététistes sont partout, "C'est la Mecque des vélos", plaisante Patrick. Lui est installé à Gordes mais il se considère comme un "expatrié". "Je viens de Saint-Etienne, indique-t-il. Ici tout est magnifique, chaque recoin est une carte postale !"

Les longs week-ends : une belle aubaine pour les commerçants locaux

Si les touristes sont conquis, les commerçants vauclusiens sont ravis. Denis Goiran est installé depuis 2015 sur la place du château à Gordes. Il fabrique et vend des glaces faites maison. "Les week-ends de l'Ascension et de la Pentecôte se présentent bien. Notre chiffre d'affaire est bien plus élevé que lors de week-ends ordinaires, indique-t-il. Après sur le plan physique il faut assumer, parce qu'on fini les journées sur les rotules... Mais on est là pour ça donc on ne va pas se plaindre !"

Magali Scanviou vend des produits régionaux à côté. Elle a triplé son chiffre d'affaire à l'Ascension. Mais elle n'est pour autant très optimiste : "Cette année, c'est beaucoup plus calme que d'habitude. J'ai l'impression que c'est pareil partout dans la région... Au mois de mai, j'ai fait le même chiffre d'affaires qu'en avril malgré tous les ponts." La météo capricieuse y est peut-être pour quelque chose...

Jérôme et Margaux ont loué un logement pour passer du temps à Gordes pendant le week-end de Pentecôte. © Radio France - Elsa Vande Wiele