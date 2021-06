Construites dans les années 1960, les dernières tours Kepler détruites à Strasbourg

Une page se tourne pour les habitants du quartier. Le chantier de démolition des tours Kepler a commencé mercredi et va durer tout l'été. La croqueuse à béton, de 120 tonnes détruit morceau par morceau l'immeuble, en commençant par le dernier étage, à 41 mètres de hauteur. "Il faut compter environ dix journées de travail pour qu'elle soit complètement à terre. En parallèle on traite les bétons armés qui tombent au sol. On le broie assez finement, on le transporte jusqu'à Hoerdt où on le recycle pour les transformer en produits routiers", explique Paulo Belo, qui dirige le chantier.

150 familles vivaient rue Kepler

La façade elle, a déjà été détruite. Le papier peint dans certains appartements est la seule trace qu'il reste des anciens habitants. 150 familles vivaient rue Kepler. Elles ont toutes été relogées. Hamid Zouaghi est médiateur, il a fait le lien entre le bailleur social et les habitants : "Les jeunes des tours ont pu être méfiants, du fait qu'il y ait un gardien en uniforme présent sur place notamment. Ce qu'on leur explique, c'est que le projet se fera de toute façon, donc autant qu'il se fasse dans de bonnes conditions. Quand on leur explique, ils le comprennent."

Hamid est aussi originaire du quartier, il vivait dans le bâtiment voisin : "Les tours Kepler, c'est un paysage que j'ai toujours eu, on faisait des matchs avec les jeunes de Kepler. Mais je suis content que ce soit démolit, je sais que c'est pour le mieux."