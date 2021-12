Les traiteurs des Pyrénées-Orientales touchés de plein fouet par la crise sanitaire

"80% des évènements et cérémonies de fin d'année sont annulés", estime Pierre-Yves Montoya, traiteur à Saleilles

Le taux d'incidence s'envole, les réservations s'écroulent. En pleine cinquième vague, les traiteurs des Pyrénées-Orientales font face à une avalanche d'annulations. "Les associations, les comités d'entreprises et les élus annulent les uns après les autres," déplore Pierre-Yves Montoya, traiteur à Saleilles, près de Perpignan.

"80% de mes réservations ont déjà été annulées pour cette fin d'année. C'est un gros chiffre d'affaire qui rentrera pas cette année". Le mois de décembre est capital pour la trésorerie de beaucoup de professionnels. Sans compter que plus personne ne réserve pour l'hiver prochain. "On ne sait pas du tout où nous allons. C'est très compliqué. C'est dur aussi pour toutes les personnes en intérim qui comptaient sur nous pour travailler durant les fêtes et que nous ne pourrons pas embaucher", soupire le traiteur catalan.

Les traiteurs des Pyrénées-Orientales en appellent donc au gouvernement. Ce matin, invité de France Bleu Pays d'Auvergne, le Président Emmanuel Macron a confirmé "un accompagnement" pour le secteur de l'évènementiel.