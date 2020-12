Les traiteurs icaunais font le plein pour les fêtes

Depuis le 25 décembre, c'est un balai incessant chez Festins de Bourgogne. Des clients ramènent les plats et assiettes utilisés à Noël et passent déjà commande pour le réveillon du Nouvel an.

Il y a une grosse envie de se faire plaisir, d'avoir des produits de qualité sur les tables de fêtes. - Didier Chapuis, directeur de Festins de Bourgogne

Chez le traiteur icaunais, se pressent les clients habituels mais pas seulement : Didier Chapuis, son directeur, estime l'augmentation de l'activité "entre 10 à 20%", par rapport aux années précédentes.

Se faire plaisir tout en restant chez soi

Là encore, une conséquence de la situation sanitaire : les annulations des voyages ou des séjours aux sports d'hiver ont forcé les icaunais à rester chez eux. Sans forcément avoir envie de passer des heures en cuisine, on veut se faire plaisir, avec des produits festifs de qualité.

C'est le cas de Daniel et de son épouse, venus se ravitailler pour le Nouvel an car c'est "plus pratique, plus facile" et puis c'est tout aussi bon, voire plus. Une formule qui permet également à tout le monde de profiter pleinement de toute sa soirée.

"Ça ne coûte pas tellement plus cher que de faire chez soi", abonde Didier Chapuis. Mais même si ces ventes de fin d'années explosent, elle ne rattraperont pas la baisse d'activité dûe au Covid-19, selon le chef traiteur.