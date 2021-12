Covid-19 : le gouvernement promet d'aider les traiteurs

Le premier ministre a déconseillé lundi soir d'organiser des repas ou des pots de fin d'année dans les entreprises. Il a également promis que le secteur de l'événementiel et des traiteurs bénéficieraient d'aides.

Le premier ministre Jean Castex a déconseillé d'organiser des repas ou pots de fin d'année au sein des entreprises ou des associations. Il a mis en garde contre tout rassemblement festif qui entraînerait de nouvelles contaminations. Mais les chefs d'entreprises avaient déjà commencer à annuler ce type de rassemblements d'eux-mêmes en Drôme-Ardèche. Ils ne voulaient pas prendre la responsabilité d'aggraver la propagation de la pandémie.

J'avais pas mal de commandes pour cette fin d'année. Mais depuis une semaine, les gens annulent les uns après les autres. Gil Imbert, patron de la "Paëlla du soleil", traiteur à Aubenas.

Depuis une semaine, Gil Imbert, le patron de la Paëlla du soleil, traiteur à Aubenas enchaîne les annulations de repas. Il avait pourtant un carnet de commande bien rempli pour cette fin d'année. Principalement avec des entreprises qui organisaient leur repas de fin d'année. La plupart d'entre elles annulent ces rassemblements surtout pour des repas durant lesquels il est difficile de se protéger.

Le président de l'union des métiers de l'industrie hôtelière (UMIH) en Ardèche Raymond Laffont confirme. Tout le monde est touché. Les annulations se multiplient en ce moment.

Le premier ministre a promis que le secteur de l'événementiel et les traiteurs bénéficieront d'aides pour passer ces fêtes de fin d'année.

Gil Imbert ne pourra pas non plus compter sur la vente de bûches de Noël. Il y a moins de commande que d'habitude. Parce que les gens se demandent s'ils vont pouvoir inviter leur famille ou fêter Noël en cercle plus restreint.