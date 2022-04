Les transactions immobilières en baisse de 10% dans le Grand Nancy depuis le début de l'année

Est-ce encore le moment d'acheter ? Après une année record en 2021 pour les transactions immobilières, l'incertitude du contexte international, l'inflation et la remontée des taux d'intérêt freinent les projets d'achat en Lorraine.

La belle époque du marché immobilier est-elle terminée ? Après une année 2021 qui a battu des records en matière de transactions immobilières, on observe un ralentissement depuis le début de l'année 2022. En effet, les transactions ont baissé de 10 à 15% dans la métropole nancéienne au premier trimestre 2022 par rapport à l'année précédente, selon l'Union nationale des propriétaires immobiliers.

Du simple au double en un an pour les taux d'intérêt

Plusieurs facteurs expliquent cette baisse. D'abord, il y a les taux d'intérêt, qui sont en train de remonter. "Ils étaient à 1% l'été dernier, ils sont à ce jour de 1,80 voire 1,90%. On est passé du simple au double", résume Boris Marchand, agent immobilier depuis 25 ans à Nancy. Et ça va continuer, prévient le courtier Raphaël Benoît, basé à Laxou. "Tous les quinze jours, tous les mois jusqu'à la fin de l'année."

L'augmentation des taux d'intérêt amènent à une hausse des mensualités qui n'était pas prévue à la base, quand les acheteurs viennent nous trouver" - Raphaël Benoît courtier à Laxou

A cela s'ajoute l'incertitude du contexte national et international pour les acheteurs. "Les élections, présidentielle et législatives, font qu'on ne sait pas ce qui va arriver. La hausse du prix de l'essence a aussi une influence, sur les conditions de déplacement. Les énergies, avec l'augmentation des tarifs du gaz et du chauffage", énumère Boris Marchand. La hausse des prix des matières premières qui pèse aussi sur le budget des Lorrains, s'ils doivent ajouter des travaux.

Mais le prix de l'immobilier devrait se tasser, après avoir atteint des niveaux record entre 2020 et 2021. "L'acheteur aujourd'hui est beaucoup plus prudent, il est en mesure de négocier le prix", veut rassurer le président de l'Union Nationale des Propriétaires Immobiliers Jean-François Thouvenin.