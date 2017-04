Les transporteurs de Loire-Atlantique cherchent des chauffeurs routiers, désespéramment

Plusieurs centaines de postes de chauffeurs routiers ne trouvent pas preneur en Loire-Atlantique ! Aussi bien pour le transport de marchandises que de voyageurs. Résultat, certaines entreprises sont obligées de refuser des contrats.

Voilà un métier où il y a du boulot mais personne pour le prendre ! Celui de chauffeur routier. Plusieurs centaines de postes sont à pourvoir en Loire-Atlantiques et les entreprises ne trouvent pas de candidats, aussi bien dans le transport des marchandises que dans celui des voyageurs. Résultat, certaines sont obligées de refuser des contrats.

Les chauffeurs ne veulent plus découcher, ils veulent rentrer chez eux à 17 heures le soir

C'est ce qui arrive chez Williamson, à Nantes. Le patron, Cédric Louérat cherche dix chauffeurs depuis plusieurs semaines maintenant mais il ne trouve personne qui convienne. "Avant, avec le service militaire, les gens passaient le permis poids-lourds et l'avaient donc déjà en arrivant sur le marché du travail. Maintenant, l'armée ne forme plus et, auprès des jeunes, on a une mauvaise image. Les gens veulent plus de liberté. Il y a des chauffeurs qui ne veulent pas venir chez nous parce qu'ils ne veulent pas découcher. Ils veulent rentrer chez eux à 17 heures tous les soirs." Et, quand il y a des candidats, c'est l'état d'esprit qui pose problème : "le jeune qui a fait un BTS comptabilité et qui se retrouve à faire chauffeur, il n'est pas motivé parce qu'il a été formé, préparé psychologiquement à faire une profession qu'il ne peut pas faire et il se retrouve à faire le métier de chauffeur par défaut."

Des emplois souvent en milieu rurale, en CDI et qui ne sont pas délocalisables

La difficulté est la même pour les entreprises de transports de voyageurs. 200 postes sont à pourvoir cette année en Loire-Atlantique selon leur syndicat. Là aussi, le problème, ce sont les horaires et le salaire explique Claire Morille, la déléguée régionale. "C'est un travail à temps partiel. Quand on entre dans le métier, on fait du transport scolaire, c'est-à-dire le matin et le soir. Il y a des gens à qui ça ne convient pas". Mais ce travail a aussi des avantages explique Claire Morille : "ce sont des emplois qui se trouvent souvent en milieu rural, à proximité du domicile des conducteurs, en CDI et qui ne sont pas délocalisables !".

Les différents offres d'emploi de chauffeur sont sur le site de Pôle emploi.