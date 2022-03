"Les transporteurs vont mourir" affirme la représentante des professionnels en Dordogne

C'est plus qu'une catastrophe dit Pascale Faure, secrétaire générale de l'OTRE, l'organisation des transports routiers européens. On ne peut pas répercuter cette hausse qui devrait l'être.. La loi nous l'impose. Plus qu'une catastrophe, les chefs d'entreprises angoissent, ils devront peut-être demain arrêter les véhicules si l'Etat ne prend pas des mesures. La consommation est exponentielle.

Le carburant représente désormais plus de 30% de charges

Le carburant représente aujourd'hui plus de 30% des charges, au même niveau que les salaires. On n'a jamais connu ça. Les transporteurs ont déjà fait des efforts pour s'adapter à la hausse des prix des carburants. Avec des stages pour les conducteurs "éco conduite". Engagés également dans les questions environnementales avec des véhicules au gaz,. Mais aujourd'hui il n'y a pas de solution. Si on n'est pas aidé on n'y arrivera pas.

Aujourd'hui, des négociations sont en cours avec le gouvernement. On demande le gel des prix des carburants, ce qui permettrait à tout le monde d'en profiter. Egalement, une TIPP flottante, 'la taxe sur les carburants, comme cela se faisait avant. Et surtout, il faut que ça aille très très vite,. Si ont a attend deux à trois mois, ce sera trop tard. Certaines entreprises sont déjà en grosse difficulté. On ne peut pas continuer ,comme ça.