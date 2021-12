Les transports en commun du Grand Nancy bientôt gratuits pour tous les mineurs ?

Bus et tramway dans la Métropole du Grand Nancy

La gratuité du réseau Stan pour les mineurs habitant dans le Grand Nancy, c'est au menu du conseil métropolitain qui se réunit ce jeudi en visioconférence à partir de 14h30. C'est la deuxième étape de la mise en place de la gratuité sur le réseau Stan. Depuis décembre 2020, les bus et tramways sont gratuits pour tous le week-end. La majorité veut aller plus loin, en proposant que tous les moins de 18 ans habitant le territoire ne paient plus. La mesure entrerait en vigueur en mars prochain.

En pratique, les mineurs auraient une carte à valider à chaque trajet. La mesure va coûter environ 710 000 euros sur une année. Mesure censée rendre les transports en commun plus accessibles mais fausse bonne idée pour Michel Fick, élu au sein de l'opposition au Grand Nancy : "on pense plutôt que c'est un coup de communication parce que ça concerne les moins de 18 ans qui bénéficient déjà du "pass classe" pour les lycéens et collégiens avec un aller-retour gratuit pendant les périodes scolaires. Il y a la gratuité le week-end donc ils bénéficient aussi de cette mesure".

Pour l'heure, les enfants paient les transports publics à partir de six ans mais des systèmes de réduction (pass jeune ou pass classe) permettent de réduire la note ou de rendre le transport gratuit pour les plus petits utilisateurs.

Une mesure solidaire

Une mesure solidaire pour Laurent Watrin, président du groupe SOCLE, groupe écologiste au Grand Nancy. Cette gratuité des mineurs peut amener certaines familles à pencher en faveur des transports en commun : "quand les jeunes sur des circuits scolaires sont déjà intéressés par le transport public, ils peuvent embarquer toute la famille plutôt que dire que c'est trop cher et qu'on va prendre la voiture".

La majorité de gauche au Grand Nancy qui n'entend pas s'arrêter là. Des travaux sont toujours en cours autour de la mise en place d'une tarification sociale du réseau Stan, sous conditions de ressources. Il n'y a en revanche pas encore de calendrier précis.