Grenoble, France

"Et si en 2018, c'était vous?". C'est le titre d'une campagne de communications qui orne les bus et tramways de la Métropole de Grenoble pour attirer des recrues. Quatre-vingt en tout, soit près de 10% des effectifs de conduite actuels (867) au sein de la société, qui doit faire face à des départs en retraite et des extensions de service au sud de l'agglomération.

Pour illustrer cette campagne quatre conducteurs et conductrices ont accepté de prêter leur visage et d'être portraiturés sous forme de dessins sur les flancs des véhicules. Juanita en fait partie. Cette conductrice de 50 ans, fière d'un métier qu'elle exerce depuis 18 ans souhaite, comme ses dirigeants, attirer notamment les femmes vers une profession où elles sont encore trop rares. Aujourd'hui les conductrices représentent 18% des effectifs de conduite de la TAG.

"C'est un beau métier, dit Juanita qui exhorte les femmes à ne pas craindre de pénétrer ce milieu encore très masculin, il faut aimer le contact avec le public mais au fil des années et de l'expérience [...] on a cette facilité et ça vient tout naturellement. Avec les collègues aussi... parce qu'on côtoie des collègues de travail donc il ne faut pas être timide, repliée sur soi". Il faut donc s'affirmer et pour faire face à des situations qui peuvent parfois être tendues dans les bus, savoir "sourire". "La personne elle peut monter dans votre bus... elle a passé une mauvaise nuit... hop : bonjour, un sourire et ça passe". Au final estime Juanita, "c'est un beau métier", qui permet aussi de faire "de belles rencontres".

Les conditions de recrutement

Femme ou homme, pour postuler comme conducteur à la TAG il faut avoir "le permis B", le "sens des relations commerciales" et "ponctualité et rigueur" précise la société. Le permis transports en commun est un plus mais au besoin la TAG accompagne les postulants vers son obtention, au cours de 6 mois de formation et de tests qui sont le prélude à toute titularisation. Le dépôt des candidature se fait via le site internet de la TAG mais les agences Pôle Emploi de la Métropole doivent être capable de vous aiguiller et de vous aider en cas de besoin. Un conducteur débutant gagne 1 800 € brut par mois.