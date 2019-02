Les transports publics niçois fortement perturbés par la grève

Nice, France

La ligne Azur dresse un tableau noir pour les transports en communs niçois. Mardi 5 février, aucun tramway ne circulera à Nice : ni la ligne 1, ni la ligne 2. Le trafic des bus sera lui aussi très fortement perturbé : 41 lignes seront fermées notamment des lignes scolaires, et une cinquantaine seront partiellement affectés.

Les employés répondent à l'appel de plusieurs syndicats à un mouvement national, pour l'augmentation des salaires et du pouvoir d'achat, ainsi que plus de justice fiscale. Les syndicats étudiants et lycéens, mais aussi les gilets jaunes se joignent à la mobilisation. A Nice, le cortège doit partir de la place Garibaldi à 10 heure.

Pour faire face à ces perturbations et faciliter les déplacements, la mairie de Nice met en place la gratuité des stationnement sur la voirie pour la journée de mardi.

Trois trains sur quatre circuleront

Les trains eux, ne devraient être que peu touchés. L'appel à la grève concerne 450 agents TER sur les Alpes Maritimes, soit un cheminot sur 2 voir 1 sur 3 selon la CGT .. Pour faire la liaison Nice-Digne il y aura des cars, mais uniquement dans le sens Plan du var et Nice. Mais il s'agit surtout des contrôleurs, et assez peu de conducteurs : au final, trois trains sur quatre devraient rouler normalement.