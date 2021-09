Des transports scolaires en panne en Bretagne, faute de conducteurs

Il manque plus de 350 conducteurs pour des liaisons scolaires en Bretagne, selon la fédération nationale des transports de voyageurs. De nombreux conducteurs se sont reconvertis avec la crise sanitaire et certains cadres ont pris le volant pour pallier au problème de recrutement.

Les autocars Breizh Go roulent au ralenti pour le transport scolaire, faute de conducteurs et alors que les élèves sont toujous plus nombreux.

Les élèves sont rentrés depuis une semaine, avec un retour en présentiel. Si certains parents craignent la fermeture des classes en cas de détection de Covid, ils n'avaient pas anticipé une autre contrainte : des perturbations sur les lignes de bus scolaires. Certains sont en retard, d'autres tout simplement annulés. Il manque plus de 350 conducteurs dans les entreprises de transports en Bretagne, selon la fédération nationale des transports de voyageurs, dont 40% en Ille-et-Vilaine.

Des reconversions liées à la crise sanitaire

Le métier, à temps partiel, matin et soir, n'attire plus, le secteur était déjà en difficulté avec la crise sanitaire mais cette fois, c'est l'impasse pour les autocaristes en Bretagne. La reprise du tourisme se fait attendre alors Stéphane Duboullay a misé sur le transport scolaire. Après avoir répondu à un appel d'offres du réseau public Breizh Go, le gérant d'ADS Voyages, basé à Chavagne (Ille-et-Vilaine), a obtenu douze lignes. Mais voilà, quatre d'entre elles sont à l'arrêt, faute de conducteurs. "J'ai fait une réunion de pré-rentrée, et j'ai trois conducteurs qui ne se sont pas présentés. Je les appelle, ça ne répond pas. Je tombe sur la messagerie, pas de nouvelles, alors qu'on a fait des formations, ces derniers mois, ils ont eu leur permis et, hop, volatilisés !", se désole le gérant. Chaque formation, financée par le patronat, coûte jusqu'à 7.000 euros.

"J'ai essayé de me retourner vers des transporteurs plus gros, personne n'a pu m'aider car ils sont dans la même situation que moi", explique Stéphane Duboullay. Chez le transporteur Transdev, on compte un départ par ligne scolaire, soit une centaine au total. Parmi ces départs, il y a beaucoup de reconversions suite à la crise sanitaire analyse Aude-Hélène Bertrand, la directrice, qui a mené une enquête à ce sujet. "Cette augmentation est le reflet d'une envie de changement et d'ailleurs, couplée d'une reprise économique avec d'autres secteurs qui recrutent. En attendant, il y a le "système D" : des conducteurs qui vont réaliser plusieurs lignes, avec parfois des retards mais on privilégie le retard à un circuit non fait."

Des cadres au volant, faute de candidats

Des cadres ont pris le volant pour pallier au manque d'effectif chez Transdev, mais aussi chez de nombreux concurrents. Ce problème de recrutement est national, rappelle de son côté le réseau de transport public Breizh Go, qui souligne qu'il y a une hausse des effectifs dans les classes bretonnes pour cette rentrée, avec, par exemple, 800 élèves supplémentaires en Ille-et-Vilaine. "L’ensemble des acteurs sont mobilisés afin que la situation revienne à la normale dans les semaines qui viennent. Toutefois, cette situation de tension des ressources humaines fragilise la robustesse du service de transport public que nous mettons en place", explique Breizh Go.

Selon Olivier Gougeon, délégué régional de la fédération nationale des transports de voyageurs, ce problème de recrutement provient d'un manque de renouvellement des effectifs. "C'étaient souvent des anciens militaires ou des gens d'un certain âge, qui prenaient cette activité comme un complément à leur retraite. Avec le Covid, ils ont arrêté ce métier qui les exposait beaucoup." La hausse du prix de l'immobilier en Bretagne, et plus spécifiquement dans la métropole rennaise et sur le littoral dans le Morbihan, a entraîné le déménagement des salariés, pour la plupart ayant des revenus modestes.

La solution du bi-emploi

La fédération nationale des transports de voyageurs organise du 20 au 24 septembre une semaine dédiée au secteur avec Pôle Emploi pour espérer trouver des conducteurs. En parallèle, la solution du bi-emploi a été testée cette année dans le Finistère. Les candidats sont formés à la fois à la conduite mais aussi à l'aide à domicile afin de transformer le temps partiel en un temps complet : le matin et le soir au volant d'un autocar, et le midi à domicile pour aider une personne âgée ou dépendante, par exemple. Ce dispositif a déjà inspiré d'autres régions et pourrait être étendu dans d'autres bassins d'emploi en Bretagne.