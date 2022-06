Les travailleurs du social manifestent à Perpignan pour étendre la prime Ségur à tous les salariés

Le personnel du social et du médico-social était dans la rue ce vendredi 17 juin, à l'appel de la CGT. Une cinquantaine de salariés ont manifesté place de la Victoire à Perpignan pour dénoncer leurs conditions de travail et demander une hausse de leurs salaires,à hauteur de 300 euros. Ils souhaitent également que tous les agents de ces secteurs soient concernés par la prime du Ségur de la Santé, qui s'élève à 183 euros net par mois.

"Une forme d'injustice" pour les agents privés de prime Ségur

Après les soignants, les travailleurs sociaux avaient obtenu à leur tour cette prime en février dernier, mais des catégories professionnelles n'y ont pas droit. C'est le cas notamment des techniciens, des personnels administratifs ou encore des cuisiniers. "Ces personnes-là représentent un gros pourcentage de la masse salariale et ce sont de plus petits salaires, payés au SMIC, donc il y a une forme d'injustice. Surtout que ces personnes-là ont largement contribué à l'accompagnement des personnes en situation de handicap lors du Covid", affirme Ary Duverly, éducateur spécialisé et délégué syndical CGT à l'ADAPEI 66, une association qui œuvre en faveur des droits des personnes souffrant de handicap.

Les manifestants ont également dénoncé des conditions de travail dégradées. "On a 35 heures pour réaliser des missions qui en demandent beaucoup plus. On prend sur notre temps personnel pour assurer ces missions. On aurait effectivement besoin d'une augmentation salariale mais aussi du nombre de postes", témoigne Samuel, éducateur auprès de l'association Enfance catalane, qui vient en aide aux enfants et personnes en difficulté.