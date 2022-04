Les travailleurs saisonniers se font rares en Vendée

Professionnels recherchent d'urgence travailleurs saisonniers ! A l'approche de la saison estivale, l'inquiétude grandit chez de nombreux gérants de bars, restaurants, hôtels et campings du littoral. Comme en Vendée, département très fréquenté l'été et où les beaux jours attirent des milliers de vacanciers qu'il faut satisfaire.

De moins en moins de personnes cherchent à travailler dans ce secteur-là. - Bérangère

"On recherche du personnel en restauration, au moins deux personnes tout de suite pour l'avant saison", précise Bérangère qui cogère le Moments Café à Longeville-sur-Mer. Le bar-restaurant, installé depuis deux ans face à la plage du Bouil, offre aux beaux jours un joli cadre de repos et de travail. "De moins en moins de personnes cherchent à travailler dans ce secteur-là, avec les deux années de Covid, les gens se sont reconvertis", explique la jeune restauratrice qui a déposé des annonces avec des salaires bien au-dessus du Smic et ne désespère pas trouver du renfort.

Bérangère du Moments Café à Longeville sur Mer © Radio France - Yves-René Tapon

Cette crise sanitaire est aussi l'explication avancée par Sandrine Brin, responsable de l'Hôtel Restaurant de la mer à La Tranche-sur-Mer : "Beaucoup ont fait des reconversions et ils ont vu qu'ils avaient leur soirées, leurs week-end, les vacances scolaires, qu'on n'a pas dans la restauration". Les contraintes sont les coupures entre le service du midi et du soir, le travail en continu nécessiterait pour les patrons de doubler le personnel. L'hôtel propose pourtant un hébergement gratuit et recherche quatre personnes en salle et à l'accueil. "On arrive à leur donner des primes, on fait un gros effort pour leur donner des salaires corrects", ajoute Eric Masson, l'autre gérant de l'hôtel, car "une réceptionniste gagne entre 1.600 et 1.800 euros".

Sandrine Brin et Eric Masson devant leur hôtel de la mer à La Tranche sur Mer © Radio France - Yves-René Tapon

"C'est très compliqué de trouver de la main d'œuvre, confirme Mathieu, propriétaire de l'Océanide Bar à La Tranche, ces gens-là ont pu trouver un autre rythme de travail, d'autres activités sur le plus long terme (...) Mais je pense que ce sont des métiers qu'on ne peut pas faire innocemment, il faut être passionné par le métier de bouche". Alors Mathieu attend avec impatience une nouvelle génération de serveurs !

Mathieu dans son Océanide Bar à La Tranche sur Mer © Radio France - Yves-René Tapon

Le reportage à Longeville sur Mer et La Tranche sur Mer Copier