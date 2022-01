"C'est pas comme ça que je me représente le métier", les travailleurs sociaux en grève en Vaucluse

C'est la troisième mobilisation des travailleurs sociaux depuis le mois de décembre. Les éducateurs de l'aide sociale à l'enfance, de la protection judiciaire de la jeunesse ou encore du handicap sont dans la rue ce mardi matin, aux côtés des salariés de Pôle Emploi et du personnel des EHPAD. Pas de cortège de la part des travailleurs sociaux mais un rassemblement devant la Cité administrative à Avignon. Ils y installeront un barnum et distribueront des tracts.

Les usagers, premières victimes du manque de moyens

Ils dénoncent leurs conditions de travail et leur manque de reconnaissance salariale. En début de carrière, des éducateurs gagnent autour de 1.300 euros, en travaillant un week-end sur deux, tôt le matin et tard le soir. Mais les travailleurs sociaux dénoncent aussi les conditions d'accueil des usagers.

Aurélien Kedding est moniteur-éducateur au moulin du Vaisseau de Mazan, une maison qui accueille des jeunes en difficultés. "La plupart des placements ont un suivi minable. Ce n'est pas de la faute des éducateurs ou des assistantes sociales, on n'est pas des magiciens. Mais ceux qui en pâtissent, ce sont les usagers. Par exemple, dans une maison d'enfant à caractère social, on peut vous mettre un enfant qui relève du champ du handicap. Ce sont des placements par défaut. Ou bien, un enfant qui a du mal avec le collectif, on le met dans un collectif parce qu'il n'y a que ça".

"Si on me demande de mettre un mineur isolé à la rue, je refuserais, Aurélien, moniteur-éducateur"

Aurélien Kedding est diplômé depuis dix ans. Sur les 25 étudiants de sa promotion, seuls quatre sont toujours dans le travail social. "J'ai des copains qui ont lâché parce que c'était trop violent. Les missions qu'on leur demandait de faire ne correspondaient pas à leurs valeurs éducatives. On nous demande d'être rentables, parfois d'être des subordonnés de la police nationale. Un éducateur, c'est pas ça. Un éducateur, il accompagne, il panse les plaies, il en a rien à foutre de savoir s'il est limité ou pas en budget. Ce qu'il veut, c'est le meilleur pour la personne qu'il accompagne".

Ce qui le révolte le plus, c'est le sort réservé aux mineurs isolés. _"L'aide sociale à l'enfance va dire à un éducateur 'ce jeune est passé majeur, ciao'. Et là, on le dépose devant la gare routière un soir d'hiver. C'est pas comme ça que je me représente le métier. Et moi, si on me demande de le faire, je refuserai". _