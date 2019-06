Les travailleurs sociaux réclament plus de moyens au Département

Isère, France

Une centaine d'employés a pénétré dans le hall de l’hôtel du département ce vendredi matin au début de la séance du conseil départemental. Des éducateurs, des assistants sociaux, des éducateurs spécialisés, des infirmières puéricultrices... Des associations étaient là également. Ils venaient des quatre coins de l'Isère pour réclamer plus de moyens et dénoncer des conditions de travail qui se dégradent.

Les manifestants ne sont pas entrés dans la salle de la session publique mais sont restés dans le hall, tambourinant à la porte. Le Département est l'employeur d'une majorité d'entre eux, car la mobilisation concernait les personnels des services locaux de solidarité du Département. "On est trois travailleurs sociaux sur le territoire de la Matésine dont deux en burn-out !" dénonce Solène, travailleur social à l'aide social à l'enfance du territoire de la Matésine. "Il est vraiment temps que le Département réagisse, on est trop mal et on n'arrive plus à protéger les enfants. Des enfants qui nous révèlent des faits incestueux, qu'on a pas la capacité d'aller voir pour les soutenir... On a pas le temps de faire des visites médiatisées... On laisse des gamins de trois ans ne pas voir leurs parents pendant des semaines parce qu'on a pas les capacités, parce qu'on a plus le temps !"

Selon le président du Département, le budget du social augmente constamment

Une délégation de six personnes a été reçu par Pierre Gimel, vice-président aux finances. Pour Jean-Pierre Barbier, président du Département, "C'est surprenant, car aujourd'hui on va voter une amélioration du régime indemnitaire pour l'ensemble des agents du Département. Cette indemnisation va coûter huit millions d'euros à la collectivité. Si vous regardez les budgets du Département depuis 2015, ce que nous votons chaque année dans le domaine du social est en évolution." La séance du conseil départemental a donc été agitée, d'autant plus qu'un peu plus tard dans la matinée, la totalité du groupe PS soit treize personnes, se sont levées et ont quitté la séance, accusant Jean-Pierre Barbier de leur faire des injectives et de prendre leurs positions comme des attaques personnelles. Seuls les deux co-présidents sont ensuite revenus.