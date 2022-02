Les travailleurs sociaux vont bénéficier d'une augmentation de 183 euros par mois

Les personnes qui travaillent dans le domaine du social vont, eux aussi, bénéficier d'une augmentation de 183 euros nets par mois. Éducateurs, assistants sociaux, travailleurs des secteurs de la protection de l'enfance ou de l'aide aux personnes vulnérables... ces 140.000 salariés devraient bénéficier, dès le mois d'avril, d'une augmentation salariale de 183 euros net par mois, ont annoncé les services du Premier ministre jeudi. Une hausse de salaire calquée sur celle que les soignants avaient obtenue lors du "Ségur de la Santé."

Rendre de l'attractivité à une filière plombée par les bas salaires

Par ce geste, le gouvernement entend donner un coup de pouce à une filière plombée par d'importantes difficultés de recrutement, notamment à cause du bas niveau des salaires actuels, a souligné Matignon : les éducateurs spécialisés ne gagnent que 1.300 euros par mois en début de carrière, et le salaire net médian s'affiche à 1.770 euros par mois. Les salariés concernés sont les travailleurs sociaux employés par des structures associatives non lucratives. Ils remplissent des missions sociales financées par les pouvoirs publics, dans le champ de l'aide aux sans-abri, aux personnes handicapées, aux enfants en danger ou aux femmes victimes de violences, par exemple.

Des précisions attendues ce vendredi

Le détail des annonces doit être précisé ce vendredi par Jean Castex, à l'occasion de la "conférence des métiers de l'accompagnement du social et médico-social", très attendue par le secteur. Huit membres du gouvernement doivent y participer, ainsi que des responsables de l'Assemblée des départements de France, collectivités en charge de nombreuses prérogatives dans le champ du social.

Cette hausse coûtera 540 millions d'euros cette année (pris en charge à 70% par l'Etat et à 30% par les départements), puis 720 millions en année pleine, a indiqué l'entourage du Premier ministre.

Une nouvelle convention collective à venir

En plus de la revalorisation mensuelle, le gouvernement devrait débloquer 500 millions d'euros par an pour financer une hausse globale des salaires, dans le cadre d'une nouvelle convention collective unique pour toute la branche, que les partenaires sociaux sont invités à négocier à l'horizon 2024. Une enveloppe supplémentaire de 90 millions d'euros en 2022 - soit 120 millions en année pleine -, financée à 55% par l'Etat et 45% par les départements, devrait par ailleurs être annoncée pour les travailleurs sociaux dépendant de la fonction publique. Près de 30.000 agents sont concernés.