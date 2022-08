Les travaux à Périgueux ont fait fuir les vacanciers pendant l'été selon des commerçants

Les travaux du centre de Périgueux ont eu des conséquences sur la fréquentation du centre-ville et le chiffre d'affaires des commerçants. À cela s'ajoute l'inflation et la chaleur.

Depuis le début du mois de juillet, circuler dans le centre-ville de Périgueux (Dordogne) est devenu une véritable épreuve. Pour remplacer des dizaines de mètres de canalisations vieilles de plus de 70 ans et pour préparer l'arrivée du bus à haut niveau de service, d'importants travaux ont nécessité la fermeture des principaux axes du centre de Périgueux. Les commerçants évoquent une perte de 10 à 30% de leur chiffre d'affaires pendant l'été.

Pas d'embauche d'extras pour l'été

"On a failli repartir et manger à Mac Do' parce qu'on n'arrivait pas à rentrer"

Christine tient une sandwicherie tout près de la place du Coderc, elle estime qu'avec les travaux, elle a perdu 10 à 20% de son chiffre d'affaires. Selon elle, les vacanciers venus passer la journée à Périgueux ont bien du courage : "j'ai des clients qui ont passé leurs vacances sur la côte atlantique, sur la route du retour, ils ont voulu passer la journée à Périgueux, ils m'ont dit "on a failli repartir et manger à Mac Do parce qu'on n'arrivait pas à rentrer" se souvient la commerçante. Habituellement, Christine embauche des extras pour l'été, mais cette année, elle a renoncé à embaucher, "on s'est débrouillé avec le même personnel qu'en hiver" faute d'une fréquentation suffisante.

L'inflation aussi responsable de la baisse de fréquentation selon un commerçant

Luis est lui gérant d'un restaurant type "fast-food" thaïlandais à deux pas de la place Bugeaud, au cœur des travaux, il regrette de ne pas avoir été consulté ni averti avant le début des travaux "Périgueux, c'est une ville touristique donc il fallait penser au flux de touristes et c'est quelque chose qui a été géré après coup" regrette le restaurateur qui estime aussi sa perte à 10 ou 20% lors des deux derniers mois.

Même si l'immense majorité des commerçants partagent le même constat, tous s'accordent à dire qu'il "fallait bien les faire ces travaux". Irvin, à la tête d'une boutique de jeux de société, estime que la baisse du pouvoir d'achat liée à l'inflation est également responsable de cette baisse de fréquentation dans le centre cet été.

Les jours de canicule, les rues du centre de Périgueux étaient également quasi désertes selon des commerçants.