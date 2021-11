Les travaux d'agrandissement du port : les habitants entre inquiétude et enthousiasme

Sur le port de La Turballe, c'est un ballet incessant de grues, pelleteuses et autres camions. Le département a profité de l'arrivée des éoliennes en mer et de la base de maintenance pour développer la pêche, la réparation navale, la plaisance mais aussi l'embarquement des touristes vers les îles.

"Ca va moderniser le port, il en avait bien besoin et puis on manque de places, il était temps de réagir d'autant qu'on ne construit plus de port aujourd'hui en France". Voilà ce qu'on entend dans la bouche des pêcheurs sur le quai. On ne parle pas là des EMR mais bien des travaux d'agrandissement du port de La Turballe. Sans doute le plus gros chantier actuellement sur la façade atlantique.

130 camions par jour

130 camions par jour : le ballet est incessant. A terme, c'est le visage de la ville qui va changer avec une zone de carénage élargie d'un hectare, un nouveau ponton pour accueillir les 3 bateaux d'EDF, une nouvelle digue également. Elle est en construction, et elle va monter jusqu'à 11 mètres au-dessus du niveau de la mer, car la montée des eaux a été prise en compte. 550 mètres à bâtir sur l'océan, "trop de bétonisation à notre goùt" indique le président de l'association de sauvegarde du patrimoine turballais, mais lui-même se dit très partagé : "Il faut bien rendre notre port plus attractif".

Est-ce qu'on veut rester dans notre petit coin comme Astérix ou est-ce qu'on veut s'ouvrir au monde ? moi, j'ai choisit!" - le maire de La Turballe, Didier Cadro

"Il faut savoir ce qu'on veut", dit le maire Didier Cadro "est-ce qu'on veut rester dans notre petit coin comme Astérix, ou bien s'ouvrir au monde ? Moi, j'ai choisit et j'assume!". Du côté des habitants, certains affichent leur scepticisme car "c'est quand même très gros". D'autres au contraire se montrent très enthousiastes à l'idée d'accueillir de nouveaux plaisanciers, de nouveaux touristes et pourquoi pas des départs de course. "Ca va aussi ramener des emplois" espère cette commerçante.

le port de La Turballe en pleine transformation, la fin de la première phase des travaux est prévue en juin prochain © Radio France - Hélène Roussel

Le ballet des grues et des pelleteuses devrait s'arrêter en juin prochain. L'espace pour la pêche, la réparation navale et l'éolien devrait être fin prêt. De l'autre côté du bassin, le second chapitre de ces travaux XXL pourra alors s'ouvrir et concernera la plaisance. Début de cette deuxième phase en 2023. Pour ces travaux, le département a mis 53 millions d'euros sur la table.