Les travaux de la Cité du Cuir de Saint Junien vont bientôt débuter

Les travaux de la future Cité du Cuir de Saint Junien sont officiellement lancés. L'inauguration officielle du chantier s'est déroulée ce mardi en présence du président de la Région Nouvelle Aquitaine Alain Rousset. La Cité du Cuir sera la vitrine de tous les métiers et des 4000 emplois du secteur.

Pour le Conseil Régional de Nouvelle-Aquitaine, le cuir n'est rien d'autre qu'une "priorité". Priorité car ce secteur concerne, bien évidemment, Saint Junien et la Haute-Vienne mais également la Dordogne et la Charente : le "triangle d'or du cuir" comme on l'appelle dans la filière.

Le cuir, une filière d'avenir

Or, si cette filière représente des métiers ancestraux et a beaucoup souffert dans les dernières décennies, elle a désormais l'avenir devant elle car le secteur du luxe se porte très bien. Et par effet immédiat, toute la chaîne du cuir en profite sur le territoire : 4000 emplois dans la région et une centaine de créations chaque année.

Du coup, le conseil régional veut accompagner cette filière : par la formation, par l'aide aux entreprises qui investissent (ou souffrent encore pour certains...), mais aussi en structurant la filière de l'élevage à la tannerie-mégisserie jusqu'à la transformation finale et à la création.

Au milieu de tout cela, la Cité du Cuir de Saint Junien sera une vitrine grand public, donc touristique, pour les métiers et les savoirs-faire. Elle alliera un espace muséographique, une scénographie, un lieu d'expositions ou encore des ateliers grand public. L'ouverture est prévue dans 3 ans car les travaux sont colossaux. Mais aussi, tout contre la future cité, la marque Hermès ouvrira dans 3 mois sa nouvelle unité de production avec 70 emplois à la clé. Une illustration concrète de la renaissance de la filière cuir.