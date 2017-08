Les travaux de rénovation aux halles Carnot à Limoges, "une réussite !" pour les clients

Voilà quelques semaines que les commerçants ont pu réinvestir les halles place Carnot à Limoges après six mois de travaux. L'objectif était d'assainir les lieux mais aussi revitaliser le quartier en rendant ces halles historiques plus attractives, une réussite à en croire les clients et commerçants.

Sombres, pas assez propres... les halles Dupuytren, place Carnot, ne donnaient plus vraiment envie. Les commerçants n'étaient d'ailleurs plus que quatre avant les travaux. Mais c'est du passé. Après six mois de rénovation, les commerçants ont pu réinvestir les étales fin juin. L'objectif était bien sûr d'assainir les lieux mais aussi de revitaliser le quartier en rendant ces halles historiques plus attractives.

Du côté des clients, le verdict semble unanime : "C'est beau", "plus clair", "plus ouvert", "beaucoup mieux". Aucune fausse note pour Josiane qui revient pour la première fois : "C'est beaucoup plus agréable et accueillant. Avant les stands étaient serrés, là c'est plus convivial. Complètement transformé" dit-elle en regardant les nouvelles étales autour d'elle et la peinture fraîche de l'enceinte.

Les halles Dupuytren, place Carnot à Limoges, ont fait peau neuve et attirent de nouveaux commerçants et clients. © Radio France - Solène de Larquier

Selon Christine, qui tenait déjà une fromagerie aux halles Carnot avant les travaux, le pari est réussi : "Pour nous c'est plus agréable de travailler, c'est plus propre, le sol a été refait... C'est plus visible de la rue avec les grandes baies vitrées. Avant, beaucoup de personnes passaient à côté sans se rendre compte que c'était des halles marchandes. Ils pensaient que c'était un lieu désaffecté" explique la fromagère. Elle se réjouit de ce renouveau : "Il manquait un primeur alors beaucoup de clients sont partis aux halles centrales et faisaient toutes leurs courses là-bas. Maintenant, ils sont revenus et font travailler tous les commerçants."

De nouveaux commerçants investissent les halles place Carnot

Car les commerçants, eux aussi, réinvestissent les halles Dupuytren. Le primeur, qui était parti il y a deux ans, est revenu. On voit également arriver de nouveaux visages. Yvan Contenot fait partie des premiers venus. Il tient une épicerie de terroir à Saint-Junien, les travaux place Carnot lui ont donné envie de s'y installer. "_Je cherchais à m'installer sur Limoges, j'avais d'abord postulé aux halles centrales puis lorsque j'ai appris qu'il allait avoir des travaux ici, j'ai postulé auss_i" explique-t-il avant de constater le travail fait : "C'est plus beau, c'est neuf. D'après ce qu'on m'a dit, les clients reviennent et on voit même de nouvelles têtes. Y a des gens qui viennent des halles centrales, qui descendent du bus et qui passent... C'était marrant, samedi dernier, ils sont entrés avec leurs courses des halles centrales et ils étaient surpris que ce soit rouvert ici et que ça soit aussi beau", confie l'épicier avec le sourire.

Yvan Contenot vient de s'installer aux halles Dupuytren, attiré par les travaux de rénovation. © Radio France - Solène de Larquier

D'autres commerçants suivront bientôt. Mi-août, un producteur de produits fermiers et une épicerie sicilienne viendront rejoindre leurs confrères place Carnot. Les halles doivent encore connaître quelques finitions mais elles sont déjà ouvertes du mardi au samedi de 7 heures à 13 heures.