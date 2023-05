"Les travaux des halles de Nîmes débuteront fin 2026 ou début 2027" selon les représentants des étaliers

Les travaux des halles de Nîmes débuteront fin 2026 ou début 2027. Annonce de la ville de Nîmes ce mardi après-midi lors d'une réunion avec les représentants des étaliers. "Selon la ville, les travaux dureront 18 mois et les halles seront entièrement fermées" précise Valérie Bénier, horlogère à Nîmes et présente lors de cette réunion. Les discussions ont duré un peu plus d'une heure. Aucune piste n'a été dévoilée quant à savoir où seront déplacées les halles le temps des travaux. "Ce qui est sur c'est monsieur le maire a confirmé que ce ne serait pas place Saint-Charles et c'est une très bonne nouvelle" conclut la commerçante nîmoise.

ⓘ Publicité