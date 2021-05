Les travaux du nouveau pont de Pont-Sur-Yonne ne seront pas suspendus

Les travaux du pont de Pont-sur-Yonne vont donc pouvoir continuer. La fédération des entreprises fluviales de France, l'entreprise Logyonne (qui gère notamment le port de Gron) et plusieurs bateliers avaient saisi le tribunal administratif de Dijon en référé-liberté, estimant que le pont était trop bas (38 cm de moins que le précédent, mais selon le conseil départemental dans la légalité).

La juridiction dijonnaise a estimé qu'il n'y avait "urgence" à interrompre ces travaux menés par le conseil départemental. Elle a débouté La fédération des entreprises fluviales, mais son président, Didier Léandri estime que le combat n'est pas perdu : c'est une décision de pure forme, parce que le tribunal n' a fait que statuer sur la qualification de l'urgence à agir; le tribunal n' a pas eu à juger sur la gravité de l'atteinte au plan économique de la situation que nous connaissons depuis le mois de novembre.

Du côté des bateliers qui étaient également associés à cette requête, c'est plutôt la soupe à la grimace. Pascal Malbrunot qui a participé à tous les mouvements de contestation contre ce nouveau pont, est dépité : "je ne suis pas ministre, je suis un petit artisan, s'ils ne veulent pas de nous, il faut nous le dire et on partira".

En attendant le conseil départemental affirme ne pas fermer la porte au dialogue, dans un communiqué il précise : La collectivité se félicite que les travaux puissent se poursuivre conformément au calendrier et aboutir à une livraison fin juillet, dans l’intérêt des riverains et des entreprises. Ce pont, nécessaire à la vie locale et économique, assurera la parfaite sécurité des trafics routiers et fluviaux. Une réhausse restera par ailleurs possible techniquement, même après l’achèvement des travaux actuels. Comme il s’y était engagé, le Département reste ouvert au dialogue avec les différents acteurs impliqués, à l’issue du marché en cours."