Les travaux pour relier la Voie Mathis à l'A8 ont démarré à Nice

Pour désengorger la route de Grenoble et éviter de se retrouver coincé dans cette sortie ouest de la Voie Mathis tortueuse et saturée aux heures de pointe, la Métropole Nice-Côte-d'Azur lance en ce moment les travaux qui permettront de relier la Voie Mathis à l'autoroute A8 d'ici 2026.

Nice, France

Qui n'a pas déjà râlé en arrivant au bout de la Voie Mathis, coincé dans cet enchaînement de virages au niveau de la sortie ouest ? Pour rejoindre l'A8, pas le choix aujourd'hui, il faut repasser par la route de Grenoble avant de prendre l'embranchement. Mais d'ici 2026, il sera possible de rester sur la Voie Mathis puisqu'elle doit être reliée à l'A8 mais aussi au boulevard du Mercantour. Les travaux viennent de démarrer au niveau de la gare Saint-Augustin.

Coût total des travaux estimé à 108 millions d'euros

La première phase consiste à créer deux nouvelles voies de circulation, pour prolonger la Voie Mathis au niveau de l'avenue Edouard Grinda. Ces deux voies longeront les rails jusqu'à la gare Saint-Augustin et plongeront ensuite sous le parvis de la gare dans un tunnel. Cette portion de 1 200 mètres sera mise en service en 2024 et va coûter 72 millions d'euros à la Métropole Nice-Côte-d'Azur, aidée à hauteur de 14 millions par l'État et la région.

Les travaux ont démarré au niveau de la gare Saint-Augustin de Nice. © Radio France - Maxime Bacquié

La deuxième phase des travaux permettra de relier à l'horizon 2026 cette nouvelle portion avec l'autoroute A8 grâce à une sortie qui permettra de rejoindre l'autoroute mais aussi le boulevard du Mercantour. Le coût de cette 2e phase est estimé à 36 millions d'euros mais le projet définitif doit être validé d'ici la fin de l'année 2019.

13 000 véhicules en moins par jour route de Grenoble

L'objectif affiché ce lundi matin par Christian Estrosi et les membres de la Métropole Nice-Côte-d'Azur, qui présentaient le calendrier des travaux, est de désengorger la route de Grenoble (13 000 véhicules par jour en moins) et de gagner quelques minutes de temps de trajet (9 minutes de moins en heure de pointe entre la sortie Grinda et l'entrée de l'A8).

> Le projet en vidéo sur la page Facebook France Bleu Azur