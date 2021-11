Les travaux publics recrutent en Bourgogne-Franche-Comté

Plus de 300 postes à pourvoir dans les travaux publics sur l'ensemble de la région : selon Vincent Martin, le président de la fédération régionale des travaux publics, le secteur a du mal à recruter malgré des rémunérations revues a la hausse.

France Bleu Auxerre : Vous avez besoin de main d'œuvre dans quel secteur ?

Vincent Martin : Nous avons besoin de main d'œuvre dans tous les secteurs et dans tous niveaux de qualifications confondus. Le secteur des travaux publics est large, la route, les canalisations, les réseaux, le génie civil, les voues ferrées, les terrassements. Cela va du maçon coffreur au chef d'encadrement, conducteur de travaux, voire responsable d'agence.

Il y a toujours des blocages à cause de l'image des travaux publics ?

Il faut changer d'angle de vue, on entend trop souvent des termes inappropriés pour décrire les Travaux Publics. On a du mal à recruter. C'est plus un problème de société que d'image. Il faut remettre les gens au travail. La crise sanitaire est passée par là. Beaucoup se sont habitués à avoir un salaire sans beaucoup travailler. Nous sommes plus attractifs que nous n'avons été. Ce n'est plus une question de rémunération, nous avons un dispositif de formation.

Vous avez été impactés par le manque de matières premières ?

Le secteur le plus impacté est le bâtiment. On est concerné par l'acier dans le cadre de travaux du génie civil avec les armatures que l'on met dans le béton. Nous ne sommes pas en pénurie mais on subit les conséquences sur les prix. Le vrai sujet important est celui de l'augmentation du prix des carburants. Qui dit pétrole dit bitume et enrobé. Nous connaissons des répercussions sur les enrobés et revêtements que nous mettons sur nos routes.