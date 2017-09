Les travaux sur la RN 77 entre Auxerre et Troyes contrarient commerçants et automobilistes

Perte de chiffre d'affaire pour les commerçants, allongement des trajets pour les automobilistes, c'est la conséquences des travaux sur la nationale 77 entre Auxerre et Troyes qui nécessité la mise en place de déviations. Ils doivent s'achever le 13 octobre prochain.

Habituellement au moment des repas, le parking du routier de Villeneuve St Salve à quelques kilomètres d'Auxerre est bien rempli.

Antony : depuis une semaine au restaurant on divise le nombre de repas par deux

Mais depuis le début des travaux il y a une semaine et la mise en place d'une déviation, les camions se font rares selon Antony un des employés du restaurant. "Tous les chauffeurs, les convois qui s'arrêtaient, désormais passent par Nitry et par Sens. Donc c'est un gros manque à gagner. Avant on faisait une quarantaine de couverts le midi, en ce moment quand on en fait quinze ou vingt c'est bien. Et le soir on divise par deux aussi."

Nadia : moins de monde au bar, moins de cigarettes vendues

Même constat pour Nadia quelques km plus loin à Pontigny. Pour la serveuse du bar tabac le Saint Vincent les journées sont longues. "Oui on a moins de monde au niveau du bar et des cigarettes. Donc sans les touristes de passage, sans les routiers qui sont déviés, ça fait une perte de chiffre d'affaire quand même."

Nathalie : avec la déviation mon trajet s'est allongé; je pars plus tôt et je reviens plus tard à la maison

Des commerçants agacés et des automobilistes qui n'apprécient pas de passer plus de temps sur la route pour aller au travail. Comme Nathalie qui fait 42 km aller et retour chaque jour, entre Saint André les Vergers près de Troyes, et Saint Florentin. "Habituellement je mettais une quarantaine de minutes. Avec la déviation mon trajet est allongé de 15 à 25 minutes. Donc fois deux, on va dire que je suis passée de une heure et demie de trajet à plus de deux heures par jour. Du coup le matin je suis obligée de mettre le réveil plus tôt et puis je rentre plus tard le soir. Sachant que quand je rentre à la maison je dois m'occuper de mes enfants. Donc la journée n'est pas finie."

La fin des travaux sur la RN 77 est prévue le 13 octobre prochain.