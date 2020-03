"Les trésoreries sont au plus mal" alerte le président de la fédération des commerçants d'Amiens

Alors que le confinement va "très probablement" durer plus que deux semaines selon les mots d'Emmanuel Macron, les commerces qui restent ouverts tentent de s'adapter face à la crise du coronavirus. A Amiens la fédération alerte sur les difficultés actuelles et encore plus sur celles à venir.

"Les trésoreries sont au plus mal". C'est l'alerte lancée ce vendredi sur France Bleu Picardie par le président de la fédération des commerçants d'Amiens. La structure regroupe 250 adhérents et "près de 90% sont fermés" depuis le début du confinement décidé par le gouvernement pour tenter de freiner la propagation du coronavirus en France.

Un report oui mais il faudra des abandons de charges

Seuls les commerces "essentiels" sont ouverts mais "la fréquentation a considérablement diminué", explique Gaël Mordac. Comme dans d'autres secteurs, les commerçants, qu'ils soient fermés ou ouverts demandent que des mesures encore plus fortes soient prises par l'Etat. "Il y a déjà des reports de charges mais il faudra des exonérations ou des abandons", insiste Gaël Mordac.

Le président de la fédération amiénoise relate, pour autant que les démarches pour faire valoir ses droits à ces mesures d'aides sont "relativement simples. On a quand même un réseau d'information qui est puissant avec à chaque fois des mails et un lien sur lequel on peut cliquer et qui vous emmène directement sur les fiches qui sont simples, pour l'instant à remplir. Après, il faut être vigilant sur tout ce qui va se passer", prévient Gaël Mordac.

"On se doute bien que le chômage partiel va coûter très cher à l'Etat et qu'à un moment donné, ils vont commencer à regarder un peu les motifs. Donc il faut être vigilant pour les activités qui stoppent complètement. Il faut qu'elles puissent prouver et expliquer qu'elles ne pouvaient pas être livrées où continuer à assurer la sécurité de leur personnel. Il faudra faciliter ces démarches."

La mairie devra aussi épauler les commerçants

Pour les futures aides qui seront "nécessaires" pour la survie des commerçants, Gaël Mordac se tourne aussi vers la mairie d'Amiens. "Comme au niveau national il faut des abandons de charges et de taxes et non des reports. Par exemple pour les restaurateurs on va demander d'avoir exceptionnellement une gratuité des droits de terrasses pour que dès que ça redémarre ils puissent avoir une bouffée d'oxygène."