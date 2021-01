Les trois grands centres commerciaux de l'agglomération caennaise contraints de fermer leurs portes

Le couperet tombe pour les trois grands centres commerciaux du Calvados. Ceux de Mondeville 2, Caen Côte de Nacre et Hérouville-Saint-Clair vont fermer, avec effet immédiat. Ils n'ouvriront pas ce dimanche 31 janvier. La décision est tombée ce samedi en fin d'après-midi, conséquences des annonces du Premier ministre Jean Castex la veille.

Les autorités ont affiné leur calcul pour les galeries commerciales de ce type : addition des superficies de chacun des magasins. Si le total excède 20 000 mètres carrés, alors les commerces non alimentaires sont priés de fermer. Exception faite des pharmacies.

Exemple à Mondeville 2 : la galerie ferme, sauf, donc, la pharmacie. Mais les grandes surfaces voisines, qui font moins de 20 000 mètres carrés et disposent de leur entrée propre, peuvent elles rester ouvertes, avec un protocole toujours strict.

Mickaël Decouacon, le président de l'association des commerçants de Mondeville 2 et opticien dans la galerie, comprend l'argument sanitaire, mais regrette la soudaineté d'application des mesures : "Nous n'avons appris la fermeture qu'à 17h30. C'est dur de s'organiser."

Déjà, vous apprenez que vous n'allez plus faire de commerce. Et en une heure, il faut prévenir les équipes qu'elles ne peuvent plus venir travailler. Les conditions sont difficiles à accepter.