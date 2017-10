Les trois idées reçues sur l'économie circulaire en Bourgogne-Franche-Comté

La région Bourgogne-Franche-Comté lance un plan d'action pour l'économie circulaire. L'économie circulaire, c'est une boucle qui permet de produire et de consommer en utilisant ce qui existe déjà , en limitant les déchets et le gaspillage d'énergie.

Le recyclage, c'est ce que fait le magasin "Envie Dijon" en reconditionnant des produits électroménagers. Son président, Jacques Nodin, est aussi le secrétaire générale de la chambre régionale de l'économie sociale et solidaire. Il répond à trois idées reçues sur le sujet.

Vrai ou faux, l'économie circulaire est juste une mode pour les bobos ?

"C'est faux ! Pour Envie Dijon par exemple, cela fait trente ans qu'on fait de l'économie circulaire parce qu'on recycle les appareils ménagers et au départ, le recyclage s'adressait aux personnes qui avaient des difficultés pour acheter des appareils ménagers. Aujourd'hui, cela s'adresse à tout le monde, à tous les secteurs et à toutes les activités humaines sur cette terre."

L'économie circulaire propose uniquement des emplois précaires ou de réinsertion ?

"Je ne crois pas, même si ces emplois de réinsertion sont importants, mais par exemple, l'économie dite fonctionnelle qui est partie de l'économie circulaire comme par exemple la location de produits SEB, les gens qui travaillent dans cette entreprise fabriquent des appareils qui se retrouvent dans l'économie dite de la fonctionnalité, mais ce sont des ouvriers, des techniciens ou des ingénieurs ! Donc cela concerne toutes les catégories. Finalement, c'est mixte ! "

L'économie circulaire empêche l'ouverture sur le monde ?

"C'est l'inverse ! Elle est complètement ouverte sur le monde et elle est partie prenante de l'action sur l'entièreté de la planète pour qu'elle puisse respirer et fonctionner et qui arrête de consommer des produits qui ne servent à rien et qui posent des problèmes d'environnement ! C'est l'économie du futur sur une planète qui est à bout. On ne peut pas continuer le type de consommation mis en place depuis des années. L'économie circulaire va permettre de produire et consommer différemment pour apaiser les tensions sur notre planète."