Déconfinement : les trois quarts des centres commerciaux franciliens se préparent à rouvrir leurs portes

Le centre commercial Les portes de Taverny dans le Val-d'Oise planche sur les conditions de sa réouverture depuis le début du confinement. Comme 75% des galeries marchandes d’Ile-de-France, l’établissement accueillera à nouveau des clients lundi 11 mai. Mais pour sa directrice, Alexandra Merlin, "il n’y aura pas d’économies faites sur la partie sécurité". Une sécurité qui passe avant tout par la gestion du flux de clients, "un capteur permettra ainsi de connaître en temps réel le nombre de visiteurs et un filtrage aura lieu à partir du moment où ce nombre est supérieur au ratio d’une personne pour 4 mètres carrés."

Une désinfection de la galerie commerciale quatre fois par jour

Le port de masques obligatoire pour le personnel sera aussi "fortement recommandé pour tous les clients." L’établissement prévoit également un nettoyage et une désinfection des surfaces multipliés, "toutes les surfaces et objets touchés par nos clients seront réalisés au moins quatre fois par jour", assure la directrice. Dans ce centre commercial, tous les aménagements et espaces communs seront ainsi fermés, les bancs condamnés.

Chaque commerçant devra également installer des vitres en plexiglas dans sa boutique et procéder à la désinfection des cabines d’essayage après chaque passage. Tout est ainsi mis en place pour "mettre les clients en confiance" même si la directrice s’interroge sur la façon dont ces derniers vont réagir.

160 centres commerciaux concernés par une réouverture

A l’instar des Portes de Taverny, 160 centres commerciaux s’apprêtent à rouvrir leurs portes. Dans le Val-d’Oise, une vingtaine d’établissements sont concernés, une quinzaine en Seine-et-Marne. Ce département compte en revanche six centres commerciaux dont la surface est supérieure à 40 000 mètres carrés et dont l’ouverture reste soumise à une décision préfectorale. Les établissements sont donc invités à déposer un dossier détaillé en préfecture exposant les mesures sanitaires mises en place. Pour l’heure, seul le Carré Sénart (149 000 mètres carrés et 203 boutiques) a déposé un dossier. _"Les conditions de réouverture sont très contraignantes", reconnaît la préfecture, "il faut des filtrages, des écarts suffisants entre les clients, rendre le port du masque obligatoire."_ La préfecture de Seine-et-Marne devrait rendre sa décision d’ici à la fin de la semaine mais prévient "même si le dossier est bien ficelé il y aura des vérifications, et si la réouverture est autorisée celle-ci ne peut être que temporaire."

43 établissement suspendus à une décision préfectorale

En Ile-de-France, 43 établissements voient ainsi leur réouverture soumise à l’appréciation du préfet alors les gestionnaires redoublent d’efforts pour préparer une potentielle réouverture. C’est le cas du groupe Hammerson qui possède quatre centres commerciaux en Ile de France : O’Parinor à Aulnay-sous-Bois, les 3 Fontaines à Cergy, l’Espace Saint-Quentin à Saint-Quentin en Yvelines et Italie Deux à Paris.

Dans ses établissements dont la surface se situe entre 56 000 et 97 000 mètres carrés, le groupe a établi tout un protocole de gestes barrière et de la distanciation sociale, se dotant même d’un organisme de contrôle indépendant pour vérifier l’application de ces mesures. Ainsi, l’importance sera donnée à la gestion des flux avec une limitation du nombre de visiteurs présents au même moment dans l’enceinte de l’établissement, de façon à respecter le ratio une personne pour dix mètres carrés (les normes incendies imposent un client pour trois mètres carrés). Tous les espaces communs seront fermés, le port du masque obligatoire, les points contacts désinfectés toutes les deux heures et les horaires d’ouverture amplifiées. Malgré tous ces efforts, le groupe reste suspendu à la décision du préfet de chaque département francilien et aux précisions apportées par la publication d’un décret dans les prochains jours.