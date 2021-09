Les trois sites de production des Maîtres laitiers du Cotentin paralysés par une grève

A l'appel du syndicat majoritaire CFDT, une grève a lieu depuis ce jeudi soir 19 heures sur les trois sites de production de la coopérative des Maîtres laitiers du Cotentin à Sottevast, Valognes et Méautis. Syndicats et direction n'ont pas réussi à trouver d'accord sur l'intéressement des salariés.

Alors que syndicats et direction des Maîtres laitiers du Cotentin négocient sur l'intéressement des salariés de la coopérative, une grève a été déclenchée ce jeudi à 19 heures, à l'appel de la CFDT, syndicat majoritaire à 79%. Elle touche les trois sites manchois du groupe : Sottevast, Valognes et Méautis. Il ne s'agit pas de blocages car les camions, le personnel intérimaire et les CDD peuvent entrer sur les sites.

"Ras le bol général"

"Le gros problème, c'est le calcul sur l'intéressement des salariés. Tous les trois ans, on négocie d'une somme pour la coopérative à partager dès le mois de juillet avec les salariés. Nous ce qu'on veut, c'est _une égalité de l'intéressement entre les salariés_, de la femme de ménage au cadre supérieur", explique Julien Destienne, représentant CFDT.

Ce vendredi matin, Sottevast est arrêté à 99%, Méautis et Valognes à 100%. Pour essayer de se faire entendre aux Maître laitiers du Cotentin, il faut des actions coups de poing - Julien Destienne, représentant CFDT

Mais au-delà de l'intéressement, les motifs de colère sont nombreux selon le syndicat majoritaire. "On n'a pas de mal à faire sortir les salariés. Il y a un ras le bol général. Les conditions de travail sont déplorables. On a fait appel à un cabinet extérieur pour les risques psychosociaux au sein des Maître laitiers du Cotentin, surtout dans les bureaux : on a eu sept arrêt sur quinze salariés au service commercial début juillet", note le syndicaliste. Le syndicat met en cause également "un management peut-être trop strict et trop sévère ces trois dernières années".

"Toujours le dernier moment"

A chaque assemblée générale, début septembre, aux Maître laitiers, on est les plus forts, on est le meilleurs. Derrière, quand vous avez des salariés qui ont travaillé pendant le covid, et qu'on leur en demande toujours plus pour zéro euro supplémentaire, il y a de quoi être écœuré - Julien Destienne, représentant CFDT

Julien Destienne regrette un "dialogue social tendu". "On nous pousse dans nos derniers retranchements. On attend toujours le dernier moment pour nous mettre, nous syndicats, dos au mur. On marche en année laitière. On aurait pu commencer les négociations dès le 1er avril. On doit rendre une signature avant le 30 septembre. On a été convoqué par la direction mi-septembre. C'est un problème : comment négocier un accord d'intéressement pour 850 salariés en même pas quinze jours ? C'est impossible", s'interroge le représentant de la CFDT.

Après l'échec de deux réunion ce jeudi, une nouvelle a lieu ce vendredi après-midi.