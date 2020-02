Les astuces pour reconnaître un faux billet de banque

Les contrefaçons ont beau ne représenter qu'une partie infime des billets en circulation, ils se retrouvent chaque jour entre les mains de particuliers et de commerçants. Pour savoir comment les détecter, la CPME de Belfort organisait une formation ce jeudi.

Belfort, France

Comment détecter un faux billet ? C'est notamment pour répondre à cette question qu'une formation gratuite était organisée à la Confédération des petites et moyennes entreprises (CPME) de Belfort ce jeudi. Une dizaine de commerçants de la région y ont assisté.

Et d'après la Banque de France, qui dispensait la formation, il existe donc plusieurs signes de sécurité pour s'assurer qu'il s'agit bien d'un billet valable :

Le toucher du papier est spécifique, fait à base de coton. Le papier offre une texture ferme et craque sous les doigts.

sous les doigts. Il y a du relief sur l'un des côtés du billet

Il y a une bande holographique sur le billet où on reconnaît dans chaque pavé différentes choses

sur le billet où on reconnaît dans chaque pavé différentes choses Il y a une fenêtre transparente sur le billet de 20 euros, sur laquelle apparaît le portrait de la princesse Europe , au recto et au verso

, au recto et au verso Le nombre en bas à gauche du billet au recto, qui doit changer de couleur et doit passer du vert émeraude au bleu profond

Il y a la signature du Président de la Banque centrale européenne en haut à gauche des billets, actuellement donc celle de Mario Draghi

Pour être sûr à 100% d'avoir un vrai billet dans la main, il est conseillé de vérifier au moins deux ou trois signes de sécurité. Les contrefaçons ne représentent que 0, 0011% des billets en circulation.

La Franche-Comté est particulièrement concernée par ce phénomène, notamment à cause de sa proximité avec les pays de l'Est et de l'Italie, où de gros réseaux de billets faux existent.