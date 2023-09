Les trufficulteurs de France se retrouvent à Pernes-les-Fontaines

Deux jours de table ronde. La Fédération française des trufficulteurs organise son assemblée générale à Pernes-les-Fontaines ce jeudi 14 et vendredi 15 septembre. "Je pense que nous allons recevoir des représentants de toutes les régions. Il y a 41 départements en France qui travaillent la truffe donc on attend une centaine de personnes jeudi", souligne Véronique Michelet, la présidente du Syndicats des trufficulteurs de Vaucluse . Une grande réunion dans un contexte économique relativement compliqué pour les producteurs.

ⓘ Publicité

"Pour la saison qui vient on peut dire que le printemps a été plutôt favorable puisqu'on a eu quand même des pluies de printemps. Elles ont permis la germination des truffes. Malheureusement, la sécheresse et la canicule du mois d'août, avec des températures à 40 degrés, ont endommagé certainement une partie de la production. Donc il est compliqué de vous donner ce qui va pouvoir se passer cet hiver. Mais on aura, je pense, de gros de gros dommages à cause de la canicule", précise Véronique Michelet.

Les conséquences du réchauffement climatique

Le réchauffement climatique et ses conséquences sur les trufficulteurs sera une sorte de fil rouge des discussions de cette assemblée générale. "La production remonte sur le sur le nord de la France. Mais aujourd'hui, si on nous donne les moyens avec des réseaux d'irrigation bien sûr, avec un accès à l'eau plus large, je pense que la production de truffe restera vauclusienne", analyse la présidente du Syndicats des trufficulteurs de Vaucluse.