L'accès aux urgences d'Aubenas limité la nuit cet été, les entrées filtrées par le 15

À partir du 15 juillet, les portes des urgences de l'hôpital d'Aubenas seront fermées au public de 20h30 à 8h30 faute de personnel. Il faudra obligatoirement passer par le 15 pour être accueilli, on ne pourra plus se présenter à l'improviste.

La pénurie de soignants cet été en France touche pour la première fois la Drôme-Ardèche. L'hôpital d'Aubenas annonce "qu'à compter du 14 juillet, et jusqu'à nouvel ordre, l'admission dans le service des urgences de 20h30 à 8h30 est dorénavant systématiquement régulée médicalement par le Samu". Concrètement, on ne pourra plus se présenter à l'improviste aux urgences d'Aubenas, il faudra obligatoirement passer par le 15.

Il n'y aura cet été qu'un médecin urgentiste et un médecin généraliste la nuit aux urgences, contre deux urgentistes et deux généralistes les années précédentes. Avec de telles équipes réduites, le service risque de saturer très rapidement, d'où la nécessité de ne pas consulter pour des petits maux du quotidien, et donc de limiter l'accès aux urgences.

Cet accès restreint aux urgences est une des mesures préconisées par la "mission flash" demandée par le chef de l'État pour pallier aux manques de personnel cet été à travers toute la France.