Les urgences de l'hôpital de Roubaix en grève pour conserver leurs postes d'aide-soignants

Leur mouvement n'est pas forcément visible pour les patients, car ils continuent de travailler, mais les salariés des urgences du centre hospitalier de Roubaix sont en grève depuis le début de la semaine, répondant à l'appel d'une intersyndicale. Ils protestent contre la suppression, à compter de ce samedi, de 2,5 postes d'aide-soignants dans leur service, soit un l'après-midi et un la nuit.

Selon les gévistes, cette réorganisation aura des conséquences lourdes : d'abord, plus de travail pour les infirmiers et médecins, déjà épuisés par des mois de crise du Covid. Il y aura aussi, selon eux, encore plus d'attente aux urgences, et une moins bonne prise en charge de ces malades.

Pour le directeur du centre hospitalier, Maxime Morin, ce ne sont pas des suppressions, mais un "ajustement" d'effectifs, qui était programmé depuis 2019, en concertation avec les équipes. "Avec la crise du Covid, le projet a été stoppé, sauf pour la création d'une dizaine d'emplois. Des postes que l'on souhaite récupérer maintenant pour les déployer ailleurs. D'autant que le service d'hospitalisation de courte durée aux urgences est passé de 20 à 13 lits, soit 40% en moins."

Mais pour pour Isabelle Lesage, du syndicat Force Ouvrière, même s'il y a moins de lits aux urgences, il y aura toujours le même nombre de patients qui se présenteront. Ils sont en moyenne 200 chaque jour. "Ces flux ne font que monter que d'année en année. C'est là qu'est le danger, pendant le temps où le patient n'est pas encore vu par le médecin. Ces temps d'attente vont être de plus en plus longs. Pendant le Covid, même si nous avions des renforts, cela allait jusqu'à 6 heures, pour des patients qui étaient instables. La population, les usagers risquent d'être en danger."

Virginie Fauvergue, aide-soignante, se demande comment le service pourra fonctionner. "La nuit, désormais, nous ne serons plus que deux. Les patients vont sonner, on ne pourra pas tout faire. On va être des pieuvres! Et ce travail qu'on ne fera pas va se reporter sur nos collègues, médecins et infirmiers".

Il y a un an, on était les héros de la France, maintenant on nous achève en nous enlevant des bras

Lauriane, une infirmière diplômée depuis deux ans et demi partage cette inquiétude. "Pour moi, c'est une charge supplémentaire et donc moins de vigilance pour les soins, moins de sécurité". Alors que la fatigue s'accumule depuis des mois, l'infirmière souligne que les horaires de poste sont désormais passés à 12 heures contre 7h30, depuis la crise sanitaire. Des horaires plus lourds qu'il faudra désormais assumer avec moins de personnel. "_Il y a un an, on nous applaudissait, on était les héros de la France, maintenant on nou_s achève en nous enlevant des bras:"

Les grévistes comptent bien poursuivre leur action et espèrent obtenir le soutien de leurs patients.