Les urgences du CHU de Dijon se mettent en grève

Dijon, France

La liste des services d'urgences qui se mettent en grève ou qui se sont mis en grève à un moment-donné s'allonge. Ce vendredi, c'est la CGT qui annonce que le service d'urgence du CHU de Dijon se met en grève reconductible. L'annonce a été faite via un communiqué.

Dans ce texte, les équipes d'infirmiers et d'aides-soignants font part "de leur état de grande souffrance physique et psychique". Elles déplorent "une dégradation des conditions et des délais de prise en charge des patients".

Le nombre de patients qui passent par les urgences de Dijon augmentent, d'après le syndicat, tandis que les effectifs de soignants eux ne progressent pas de la même manière.

Nous sommes contraints de nous mettre en grève afin d’obtenir les moyens de soigner dignement et dans la sécurité.

La crise dans les hôpitaux dure depuis plus de 10 mois et concerne de nombreux services d'urgences en France. C'est la première fois que le CHU de Dijon se joint au mouvement.

En novembre dernier, la Ministre de la santé avait fait plusieurs annonces pour tenter de répondre aux inquiétudes. Des annonces jugées globalement insuffisantes.

Les syndicats et collectifs de soignants appellent d'ailleurs à une nouvelle journée de grève et de manifestations le 14 février pour réclamer au gouvernement l'"ouverture de véritables négociations" sur le budget et les salaires du secteur.