Des urgentistes de toute la France dénoncent leurs conditions de travail dans les CHU

Chaque année le Service mobile d'urgence et de réanimation (SMUR) de Dijon effectue 5.000 interventions pour 300.000 appels reçus par le Centre 15. Mais comment faire tourner une si grosse machine au service des patients quand on est en sous-effectif chronique depuis des années? Chaque jour ce sont 3 médecins qui seraient manquants aux urgences selon Samu urgence de France (SUdf) l'organisation professionnelle qui organisait, à Dijon, un débrayage symbolique de 5 minutes ce mardi 28 mai 2019 à midi.

"On a de moins en moins de docteurs"

L'un de ses administrateurs à Dijon, le docteur Karim Boudenia, explique le soucis. "Ce qui se passe c'est qu'on a de moins en moins de docteurs. Nous n'arrivons plus à remplir nos plannings parce que nos conditions de travail sont dégradées. Ce qui fait qu'on est toujours en train de ramer pour avoir du monde pour prendre nos postes. On a une fuite des praticiens hospitaliers".

"Les feux de la rampe de la médecine d'urgence"

Mais d'où vient ce manque de médecins et pourquoi dure-t-il? "La médecine d'urgence est de moins en moins attractive, les plus jeunes tirent la langue quand ils voient nos conditions de travail et ils se disent qu'ils vont faire autre chose que de la médecine d'urgence. La lumière et les feux de la rampe de la médecine d'urgence sont peut-être en train de se tarir" regrette Karim Boudenia fataliste.

Le docteur Philippe Dreyfus est responsable du centre 15 de Dijon, il est aussi l'un des administrateurs de SUdf.

17 postes de médecins seraient vacants

Sur l'ensemble des effectifs ce sont 15 à 17 postes de médecins urgentistes qui seraient vacants sur un total de 45 postes équivalents temps plein aux urgences du CHU de Dijon selon la CGT, solidaire du mouvement. Lors de sa prise de parole devant les urgentistes en grève, le docteur Philippe Dreyfus, autre coordonnateur de SUdf, a expliqué que ses confrères "ne pourront pas attendre le plan santé 2022 pour améliorer cette situation qui dure depuis des années". Pour la CGT l'origine des difficultés des CHU remonterait à la loi "Hôpital Santé Territoires" de Roselyne Bachelot, ministre de la santé de Nicolas Sarkozy. Une loi sur laquelle aucun gouvernement n'est jamais revenu.

François Thibaut de la CGT

Tous les services de France sont touchés

Selon SUdf ces manques de moyens humains, ce manque d'attractivité, toucheraient tous les services d'urgences de France. A travers notre pays, 60 d'entre eux, étaient d'ailleurs mobilisés ce mardi 28 mai 2019. Le but était d'alerter leur ministre de tutelle, les photos qui ont été prises durant ces mobilisations éclairs devaient être envoyées à Agnès Buzyn.

