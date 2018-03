Manque de lits et augmentation du nombre de patients. A Strasbourg, depuis des années les urgentistes dénoncent une dégradation de la qualité d'accueil. Ils étaient une cinquantaine mercredi matin rassemblés autour d'un piquet de grève.

Les urgentistes strasbourgeois ne décolèrent pas. Ils réclament le retour des lits d'hospitalisation supprimés. Ils se battent pour leurs patients. FO et la CFTC expliquent que depuis quelques années l'hôpital public supprime des lits pour faire des économies et le résultat de cette politique est visible aux urgences avec des embouteillages de malades et de blessés, dont certains sont installés sur des brancards de fortune.

L'attente peut durer plusieurs dizaines d'heures. A Strasbourg, un homme âgé a dû patienter 55 heures sur une civière avant de pouvoir être pris en charge.

C'est une prise en charge délétère et dangereuse" - Emilie, infirmière en grève.

Médecins, infirmiers et aides soignants sont eux contraints de travailler à flux tendu dans une ambiance de surmenage.

On est toujours au maximum de nos patients dans chaque zone, ce qui fait qu'on ne s'arrête jamais" - Jérémie, infirmier au nouvel hôpital civil à Strasbourg.

Les urgentistes réclament le retour des lits d'hospitalisation supprimés. A Strasbourg, la direction annonce des lits supplémentaires et la création à terme d'un service de médecine polyvalente.

Jeudi 15 mars dans un communiqué, l'agence régionale de santé reconnaissait la tension dans les hôpitaux alsaciens depuis le début de l'année, en dépit des mesures prises. Elle demandait aux patients de contacter d'abord SOS médecins avant de se rendre à l'hôpital.