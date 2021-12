Les usagers des bibliothèques de Marseille en colère

L'association des usagers des bibliothèques de Marseille est en colère et elle l'a fait savoir ce mercredi en manifestant devant l'entrée de la bibliothèque de l'Alcazar. Ces usagers dénoncent une situation catastrophique à Marseille, sous équipée en la matière, avec seulement 9 bibliothèques pour une ville de 870 000 habitants, "sans parler des amplitudes horaires ridicules" précise Alain, membre du collectif, "l’Alcazar n'ouvre que de 13h à 18h du mardi au samedi! au lieu de 11h-19h auparavant! comment fait on quand on travaille? c'est un service public absolument indispensable". Des manifestants qui mettent en avant un manque de personnel criant sur tout le réseau "_il manque plus de 90 postes pour la remise à niveau de l'existant_, seulement de l'existant sans compter la vingtaine d’agents partie à la retraite en 2021".

la bibliothèque des Cinq-avenues fermée en mars 2020

les habitants des 4e et 5e arrdt demandent, eux, la réouverture sans plus tarder de leur bibliothèque des Cinq-Avenues, fermée en mars 2020. Pétition en mains, Delphine ne décolère pas "c'est l'incompréhension, vous vous rendez compte! grosso modo, cela fait pratiquement 100 000 habitants sans bibliothèque, ce qui est l’équivalent d'une ville comme Quimper! Imaginez Quimper sans bibliothèque! voilà et ça ne choque personne?" L'association interpelle le maire de Marseille et demande un plan de rattrapage et des mesures concrètes. En soutien des usagers, une partie du personnel était également en grève ce mercredi, à l'appel de la FSU Territoriale et la CGT ville de Marseille. Une pétition est en ligne "Il faut sauver les bibliothèques de Marseille".