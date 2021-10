Les vacances de la Toussaint devraient profiter au tourisme dans la Somme

"Elles s'annoncent plutôt bien" selon le directeur de Somme Tourisme, François Bergez. Entre 65 et 70% de taux d'occupation enregistré pour les gîtes et les meublés de tourisme sur les deux prochaines semaines, notamment sur la côte picarde.

L'été a été correct pour les acteurs du tourisme dans la Somme, en particulier sur le littoral. Et les vacances de la Toussaint s'annoncent bien. "Notre centrale enregistre un nombre croissant de réservations. Même si les réservations se font toujours à la dernière minute, voire maintenant à la dernière seconde en fonction du facteur météo. Mais pour l'instant on arrive à un bon taux d'occupation au niveau des gîtes et des meublés. On a entre 65 et 70 % de taux d'occupation, sachant que nous avons environ 200 gîtes en réservations à la centrale de réservation de Somme Tourisme.

L'année dernière, c'était beaucoup plus faible

"Si on compare aux chiffres de l'année dernière, il y a une croissance assez importante. Par contre, si on compare aux résultats de l'année 2009, on est un petit peu en dessous. Ceci dit, encore une fois, les clientèles attendent de réserver au dernier moment et on peut avoir encore de très bonnes surprises", précise le directeur de Somme Tourisme, François Bergez.

Les activités qu'on peut faire en famille fonctionnent très bien

"La randonnée, bien entendu, mais aussi les activités comme le vélo. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de loueurs de vélo sur l'ensemble du territoire et c'est une façon de découvrir le territoire et l'ensemble des petits villages qui composent notre destination de manière très douce et agréable en famille. S'il ne fait pas beau? Il y a bien entendu plusieurs sites de visites en intérieur, comme la Maison de la Baie, comme le musée de Picardie à Amiens, comme la Maison Jules-Verne. Il y a suffisamment d'équipements et de musées ouverts. Je pense aussi à l'est du département qui aujourd'hui est en déficit de clientèle étrangère. Et donc, des musées comme l'Historial de la Grande Guerre, le Musée Somme 1916, sont de très beaux musées à visiter par temps de pluie."