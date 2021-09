Les vacanciers au rendez-vous cet été dans les deux Charentes, avec un timide retour des étrangers

Malgré une météo capricieuse et le retour du coronavirus en plein milieu de l'été, les touristes sont venus nombreux dans nos départements. Charentes Tourisme a fait le bilan : on revient peu à peu à la fréquentation d'avant covid. Autre signe positif : le retour des étrangers.

Comme chaque été, le littoral a attiré beaucoup de touristes. Encore des Français, mais aussi des étrangers, notamment des Belges et des Allemands.

Ce temps-là paraît si loin. L'époque où l'on ne connaissait pas encore le covid. Dans les deux Charentes, le tourisme retrouve peu à peu la fréquentation de cette époque. Charentes Tourisme a dressé le bilan de cette saison estivale qui vient de se terminer : un bon bilan, "positif" selon l'agence. En juillet-août, la fréquentation a été équivalente à 2019, le dernier été sans coronavirus.

Premier été avec un timide retour des étrangers

Parmi ces touristes, encore beaucoup de Français cette année. Saison estivale toujours sous le signe du covid, un certain nombre ont privilégié des destinations françaises, comme nos deux Charentes. L'agence note aussi que la plupart d'entre eux ont effectué des réservations de dernière minute. Il fallait jongler entre les annonces gouvernementales, la météo... Pas toujours facile.

Toutefois, cet été marque aussi le retour des étrangers. Retour timide certes, mais ils sont 10 % de plus que l'année dernière. Parmi les nationalités représentées, des Belges et des Allemands surtout. En revanche, très peu de Britanniques. Eté après été, les chiffres dégringolent. Ils étaient presque deux fois moins nombreux cet été (40 %), et 65 % de moins si l'on compare à la saison estivale 2019.

Les Britanniques boudent encore la région

Et cela s'est ressenti car les Britanniques étaient jusqu'en 2019 la nationalité la plus représentée. Alors, effet du covid ? Du Brexit ? Difficile à dire. Mais les acteurs du tourisme espèrent que cette dynamique va s'inverser. Surtout les professionnels présents dans les campagnes, territoires toujours très plébiscités par nos voisins d'outre-Manche.

Bien entendu, cet été encore, le covid n'était jamais très loin. Parfois même beaucoup trop près selon les professionnels. Face à la recrudescence de l'épidémie pendant l'été, l'Etat a pris des mesures. Mesures qui ont inquiété les professionnels. Dans l'ensemble, la saison s'est finalement passée sans accroc.

Le pass sanitaire a fait du mal aux bars et restaurants

Mais le pass sanitaire a tout de même eu parfois du mal à passer. D'après l'Umih, l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie, les restaurants ont perdu entre 20 et 30 % de leurs clients. Du côté des bars, c'est pire : une baisse de 50 à 60 % de leur activité. Même si des disparités existent selon la localisation des établissements.

Enfin, tous ces touristes se sont plus tournés vers Airbnb cet été : les réservations sur la plateforme d'hébergement en ligne ont augmenté de 17 %.