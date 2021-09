Les vans aménagés sont les grands gagnants de la crise sanitaire

Un chiffre parle pour eux : 40% ! C'est le pourcentage de ventes que connait depuis 2018 le monde des vans aménagés. Ces derniers constituent la catégorie de véhicules de loisirs les plus petits, les plus compacts. Les plus gros étaient souvent réservés aux retraités. C'est encore le cas. Mais ces vans de loisirs séduisent désormais les plus jeunes. La demande est forte. Certains véhicule neufs, achetés maintenant, ne seront livrés qu'en 2023 ! Les plus gros, fourgons aménagés et camping-cars, sont eux aussi en croissance, crise sanitaire oblige.

Le nombre d'immatriculation en France est positif de 5% chaque année. C'est encore loin de ce qui se passe en Allemagne qui chaque année vend plus de 60.000 unités contre 20.000 en France. L'engouement n'est pas prêt de s'arrêter car la souplesse de ces vans aménagés, qui peuvent devenir une voiture de tous les jours hors vacances, donne des envies d'évasion à de nombreuses personnes.