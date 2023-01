Les véhicules des associations caritatives bénéficient de dérogations pour la ZFE de la métropole grenobloise

Le Président de Grenoble Alpes Métropole, Christophe Ferrari a rendu visite, ce mardi après-midi, aux Restos du cœur de Fontaine. Le local a subi un incendie en décembre dernier. Depuis, la distribution se fait sous un chapiteau, installé sur le parking attenant. Dans le local, sont stockés les aliments.

Toujours plus de bénéficiaires

Une situation provisoire et des conditions de travail pour les 50 bénévoles difficiles, car ils doivent tout installer le matin et tout ranger le soir, ce qui fait beaucoup de manutention, sans compter le froid ou l'humidité, en cette période hivernale.

Vue sur le local incendié et le chapiteau © Radio France - Véronique Pueyo

Recherche locaux désespérément

Le président des Restos du cœur en Isère, Jean-Paul Cézard recherche de nouveaux locaux, de 400 mètres carrés, avec l'aide de la ville de Fontaine. "Mais ce n'est pas aisé de trouver de telles surfaces" explique Franck Longo, le maire de Fontaine, qui en appelle aux entreprises. Le local incendié appartient à la commune, qui le mettait à la disposition de l'association. Il va être rénové mais il est devenu trop petit, de toutes façons, pour les restos qui accueillent chaque semaine entre 600 et 700 familles.

50 bénévoles travaillent aux Restos du cœur à Fontaine, 6 jours sur 7 pour distribuer de l'aide alimentaire aux personnes dans la précarité © Radio France - Véronique Pueyo

"Nous avons de nouveaux bénéficiaires, tous les jours, en raison de la crise économique et énergétique" déplore Jean-Paul Cézard, président isérois des Restos.

ZFE : dérogation pour les véhicules des associations caritatives

Le département avait versé 50 000 euros de dons et Grenoble Alpes Métropole, 5000, après l'incendie. Mais, à défaut d'avoir, pour l'instant, trouvé un local, Christophe Ferrari est venu avec une bonne nouvelle. "Les véhicules utilitaires légers dont se servent les associations caritatives, comme les Restos du cœur, pour distribuer de la nourriture, ou venir en chercher, par exemple à la Banque Alimentaire, vont bénéficier d'une dérogation, même s'ils ne sont pas aux normes voulues par la ZFE, la zone à faible émission." se réjouit le président de la métropole grenobloise

A gauche, le président des Restos en Isère, Jean-Paul Cézard explique la situation à Laetitia Rabhi et Christophe Ferrari, de la métropole grenobloise © Radio France - Véronique Pueyo

"Il suffira de déclarer l'immatriculation et la carte grise. Une centaine de véhicules est ainsi concernée par cette dérogation prise pour 3 ans. La priorité, c'est la solidarité en direction des populations les plus fragiles. On ne veut pas mettre les associations caritatives en difficulté. On préfère qu'elles utilisent leur argent dans les denrées alimentaires, dans le soutien aux personnes plutôt que dans le changement de véhicules." conclut Christophe Ferrari