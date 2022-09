Les vendanges commencent dans la Somme

Dans la Somme aussi le raison pousse. La preuve au Domaine des Voeux à Ailly-sur-Noye. 5 hectares de vignes ont été plantées en 2019. Majoritairement du chardonnay et un peu de pinot noir.

Il y a 5 hectares de vigne au Domaine des Voeux © Radio France - Marie-Gaëtane Comte

Dorothée Ebersbak est la propriétaire du domaine. Comme elle envisage de prendre sa retraite, son fils Martin a eu envie de diversifier l'activité et de se lancer dans la vigne. Martin Ebersbach a eu envie de se lancer dans la fabrication d'un vin effervescent de type crémant. "Comme mon frère et ma soeur sont dans le milieu ça nous a bien aidé".

Martin Ebersbach a eu envie de se lancer dans la fabrication d'un vin effervescent © Radio France - Marie-Gaëtane Comte

"L'année dernière on a fait 250 bouteilles. L'objectif c'est de sortir entre 20 et 30.000 bouteilles par an, le but c'est d'ouvrir une dégustation à la ferme et de faire du local."

Il faut surveiller régulièrement la températures dans les cuves © Radio France - Marie-Gaëtane Comte

Les vendanges doivent durer jusqu'à la fin de la semaine.