Les vendanges commencent mal à cause du mildiou en Champagne

C'est du jamais-vu en Champagne, selon Alex Fringhian, le directeur du champagne Boursault. Le mildiou ravage les vignes. Les conséquences sont catastrophiques selon le gérant. "Les grappes sont séchées entièrement ou à 50 %. Et dans le meilleur des cas à 20 %", explique écœuré Kevin Brunel, le responsable vignoble du champagne Boursault.

Les raisins sont secs, c'est une conséquence du mildiou. De nombreuses grappes sont inutilisables dans les vignes du champagne Boursault. © Radio France - Mélanie Cousin

Entre 40 et 60 % de pertes

Le directeur du champagne s'attend à une perte entre 40 et 60 % de la récolte. Alex Fringhian a repris l'exploitation familiale il y a six ans et il n'avait jamais vu ça. "Et mon père non plus, depuis 1970", s'exclame-t-il. Les chiffres après une journée de récolte font peur aux vignerons. "On a divisé par trois le rendement par cueilleur", raconte le ton las Kevin Brunel.

