Les ventes de Beaufort se portent bien, mais la filière reste prudente

"Si on prend les 14 magasins de la coopérative de Beaufort, le chiffre d'affaires est équivalent à celui de 2019 qui était une très bonne année" constate Yvon Bochet, le président de la Coopérative laitière de Beaufort. Avec toutefois une différence notable si on regarde dans le détail : les ventes ont augmenté dans les magasins de ville ou de fond de vallée, tandis qu'elles ont baissé dans les magasins de station. Par exemple, aux Saisies et à Arêches, les boutiques accusent une chute de 15% environ du chiffre d'affaire.

Il faut faire attention quand on dit qu'on s'en sort bien, parce qu'on est malgré tout sur des marchés à la baisse en stations

Mais Yves Bochet admet qu'il s'attendait à des baisses beaucoup plus importantes en stations, étant donnée la faible fréquentation. En réalité, les vacanciers étaient moins nombreux pendant les vacances certes, mais les présents ont consommé plus de fromages que d'ordinaire. Plus de beaufort, en l’occurrence. _"Je pense qu'il y a eu une compensation ; le fait que les restaurants malheureusement soient fermés_, il y a un report sur les achats de produits régionaux, et sur la cuisine faite à domicile. Et après, il y a aussi eu pendant les fêtes une envie de se faire plaisir" analyse le président de la Coopérative laitière de Beaufort.

Toutefois, cet engouement dû aux fêtes et la présence des vacanciers ne sont plus marqués au mois de janvier, en basse saison. Et puis pour Yves Bochet, "la réalité risque de nous rattraper, parce que le gros de la saison se fait malgré tout sur février et mars en stations, et là, les nouvelles ne sont pas très bonnes".