Les ventes de carburant en très forte baisse dans les stations-service du Limousin

Nous n'avons pas eu besoin de nous déplacer ou presque depuis près de 2 mois de confinement. Nous n'avons donc presque pas eu à circuler en voiture. Et donc nous n'avons pas consommé d'essence. Résultat, certaines stations affichent des baisses énormes de vente, surtout en milieu rural. A Saint-Léonard-de-Noblat en Haute-Vienne Cécile Chassoux tient la station Élan. Elle a fait le calcul : elle a vendu trois fois moins de carburant qu'à la même époque l'an dernier. "L'année dernière au mois d'avril j'avais passé 58 000 litres, là j'ai passé 21 000 litres".

Un manque à gagner pour les stations-service communales

A Faux-la-Montagne en Creuse on a fait le même constat. "La perte sur le diesel est de moitié à peu près, c'est plus encore pour le sans plomb" explique Francis Hoezelle, élu de la commune en charge de la station. Car dans le village, et le cas n'est pas rare en Limousin, la station-service est communale. Et donc elle n'a pas vocation à faire des profits. Ce qui ne change pas vraiment l'équation. "Il y a des coûts qui sont importants dans une station-service, des contrôles, de la maintenance, donc c'est sûr que ça va coûter, qu'il y aura un manque à gagner" souligne Francis Hoezelle, qui rappelle que l'an dernier les recettes de la station ont tout juste suffi à couvrir les charges.

Aucune aide des pétroliers

La facture sera d'autant plus rude pour les stations-service indépendantes comme celle de Serge et Nathalie Clément à Naves en Corrèze, qui travaille sous l'enseigne Total. "Nous sommes propriétaires exploitants. Tous les mois on perçoit une commission sur les volumes qu'on a vendus" explique Nathalie Clément. Alors sans vente de carburant, aucun revenu. Et dans la station la chute est abyssale : "D'habitude on vend 10 000 litres par jour, là on est à 1000". Nathalie Clément a demandé une aide à Total qui la lui a refusée. "Notre chef de secteur nous a juste dit : je compatis". Mais pour le reste "c'est débrouillez-vous". Alors Nathalie Clément espère que la circulation va vite reprendre normalement, sans quoi elle n'est pas sûre de l'avenir de sa station-service.